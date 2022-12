Szokujące dane. Niemiecka gazeta o rekordowym imporcie LNG z Rosji

Unia Europejska i Wielka Brytania importują rekordową ilość skroplonego gazu ziemnego z Rosji. W tym roku kupiły o 21 proc. więcej rosyjskiego LNG niż przed wybuchem wojny na Ukrainie – donosi niemiecki „Handelsblatt”. Kreml zarabia na tym miliardy.

Niemiecka gazeta powołuje się na dane firmy badań rynkowych ICIS Europa zwraca uwagę, że Rosja ograniczyła dostawy gazu do Europy tylko poprzez rurociągi. Natomiast eksport za pośrednictwem tankowców ze skroplonym gazem ziemnym gwałtownie wzrósł.

„13 proc. europejskiego importu LNG pochodzi obecnie z Rosji, a ilość ta mocno rośnie” – mówi ekspert ICIS Andreas Schroeder.

Jak wskazano, w porównaniu z poprzednim rokiem UE i Wielka Brytania kupiły od Rosji o prawie 21 proc. więcej LNG niż przed wybuchem wojny na Ukrainie.

„Handelsblatt” podkreśla, że rosyjski skroplony gaz dociera również do Niemiec; jest on sprowadzany przez Francję, Belgię i Holandię.

„Na dostawach LNG Kreml zarabia całkiem nieźle. Szacuje się, że od stycznia do listopada do Moskwy popłynęło prawie 27 mld euro” – czytamy w raporcie.





„Nawet jeśli przez Nord Stream nie popłynie już gaz z Rosji, Europa jest daleka od niezależności. Nadal zaopatruje się w rosyjski gaz ziemny gazociągiem przez Ukrainę oraz poprzez gwałtowny wzrost importu LNG” – komentuje gazeta.

Jednak ilość gazu, jaką Rosja wysyła do Europy za pośrednictwem terminali LNG, jest stosunkowo niewielka. W 2021 r. w okresie od stycznia do listopada Europa importowała gazociągami około 133 mld metrów sześciennych gazu. W tym samym okresie import rosyjskiego gazu skroplonego wyniósł „zaledwie” 15 mld metrów sześciennych. W pierwszych 11 miesiącach tego roku było to niespełna 18 mld.

Kraje UE importują teraz skroplony gaz ziemny przede wszystkim z USA, a także – oprócz Rosji – z Kataru, Nigerii i Algierii. Intensywnie poszukiwani są nowi dostawcy, przede wszystkim w Niemczech – dodaje „Handelsblatt”.