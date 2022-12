„Opozycja szuka sojuszników na obrzeżach naszego obozu”. Premier o blokowaniu KPO

Opozycja robi wszystko, żeby przekonać radykałów w Brukseli, by tych pieniędzy nie dawać – mówił o blokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził też przekonanie, że Zjednoczona Prawica się nie rozpadnie. Jego zdaniem gdyby od początku wojny rządziła PO, to dziś Ukrainy mogłoby już nie być, a wojska rosyjskie stałyby na Bugu.

Błaszczak: Chcemy pokoju, dlatego szykujemy się do wojny Negocjacje ze stroną koreańską rozpoczęliśmy w maju, w lipcu podpisaliśmy umowy, a dziś koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9 są już na polskiej... zobacz więcej

Morawiecki w telewizji internetowej wPolsce.pl mówił o wynikach sondaży poparcia dla partii politycznych.

– Jeżeli dzisiaj obserwujemy jeden sondaż za drugim, który daje nam 35 proc. lub więcej niekiedy, to życzyłbym każdej partii politycznej po siedmiu latach takiej zadyszki. To jest bardzo dobry punkt startu do wejścia na kolejny szczyt, trzeciej kadencji. Ona jest absolutnie możliwa – wskazał.

Pytany o „bitwę o węgiel” szef rządu mówił, że „to, co my zrobiliśmy od czasu nałożenia embarga, to zwiększyliśmy import, przebudowaliśmy ciągi logistyczne w obszarze węgla i robimy wszystko, aby tego węgla nie zabrakło”. – W portach jest tego węgla z całą pewnością wystarczająco na całą zimę – zapewniał.

– Może być, że w jakiejś gminie jakiś włodarz powie po złości, że nie idzie na współpracę. My tam też dowieziemy węgiel, tylko proszę o sygnał do wojewody – mówił.

#wieszwiecej Polub nas

Pytany o sprawę blokowania środków z KPO premier mówił o strategii opozycji.





– Niestety szukają też sojuszników gdzieś tam na obrzeżach naszego obozu. W ten sposób najbardziej zagorzali radykałowie, którzy cieszyliby się, żeby środków unijnych nie było, z jednej i drugiej strony łączą się. My idziemy drogą środka. Mnie nie interesuje jakieś tam odbijanie w lewo czy prawo, tylko patrzymy na drogę do przodu, walkę z kryzysem ekonomicznym, gospodarczym – oznajmił.

Morawiecki zaznaczył, że „opozycja robi wszystko, żeby przekonać tamtych radykałów w Brukseli, by tych pieniędzy nie dawać”.





Morawiecki: ZP się nie rozpadnie

Zdaniem premiera Zjednoczona Prawica się nie rozpadnie. – Jestem przekonany, że nie pęknie. Rozmawiałem na ostatniej Radzie Ministrów, dyskusja w tej sprawie była szczera i bynajmniej nie jakaś burzliwa. Staram się tłumaczyć koalicjantom, że po prostu te środki są nam potrzebne – komentował.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie i udzielanego Kijowowi wsparcia mówił, że „można sobie tylko wyobrazić co by było, gdyby od początku wojny rządziła PO”. – Niestety jest wysokie prawdopodobieństwo (…), że Ukrainy by nie było, albo byłaby jakimś szczątkowym państwem, a wojska rosyjskie stałyby na Bugu – dodał.

– Dlaczego tak uważam? Bo polityka Donalda Tuska to polityka podporządkowania zdecydowanie na rzecz naszych zachodnich sąsiadów, którzy wiemy, jaką rolę odgrywali na początku wojny. Myślę, że ten wstyd długo będzie się za nimi ciągnął – wyjaśniał.