Rosyjska propagandowa agencja informacyjna Ria Novosti wykorzystuje komentarze z anonimowych kont pod wpisem premiera Mateusza Morawieckiego do uwiarygodnienia narracji o „powszechnym sprzeciwie Polaków” wobec udzielania wsparcia militarnego i humanitarnego Ukrainie – zwraca uwagę zajmujący się rosyjską dezinformacją Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że rozmawiał z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem o konsekwencjach rosyjskiego ataku rakietowego na obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną Ukrainy.

„Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną Ukrainy, który przyniósł śmiertelne żniwo. O tragicznych konsekwencjach rozmawiałem z Denysem Szmyhalem. Społeczność międzynarodowa musi kontynuować wsparcie humanitarne i obronne dla Ukrainy” – podkreślił Morawiecki.

Pod wpisem premiera błyskawicznie pojawiły się krytyczne komentarze, w dużej mierze pisane z anonimowych kont. Wykorzystała je rosyjska propaganda. Ria Novosti i Radio Sputnik grzmią, że „Polacy są rozwścieczeni wypowiedzią Morawieckiego o Ukrainie”.

Podczas wojny na Ukrainie rosyjska armia zrujnowała stary polski kościół we wsi Kyseliwka w obwodzie mikołajowskim, strzelając do niego od marca do...