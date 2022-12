Zespół Guns N' Roses pozwał sklep sprzedający broń i... kwiaty

Kalifornijscy rockmani uznali, że Texas Guns and Roses zszargał markę grupy, używając jej nazwy bez „licencji lub zgody”. Domagają się odszkodowania i zmiany nazwy sklepu. Prawnik reprezentujący Texas Guns and Roses nie zamierza składać broni.

Texas Guns and Roses reklamuje się w sieci jako „największe w Ameryce internetowe centrum handlowe z bronią palną i akcesoriami”. Według pozwu złożonego przez prawników zespołu do amerykańskiego sądu federalnego przedsiębiorcy specjalnie wybrali taką nazwę, by konsumenci uznali, że przedsiębiorstwo jest powiązane z zespołem.

Jak donosi serwis muzyczny NME, oprócz sprzedaży broni – w tym pistoletów, karabinów, broni półautomatycznej i magazynków, sklep należący do kwiaciarni Jersey Village Florist oferuje również niewielką liczbę róż, co według pozwu ma na celu usprawiedliwienie „przywłaszczenia” znaku towarowego Guns N' Roses. W związku z tym zespół domaga się nieujawnionej kwoty odszkodowania i zmiany nazwy sklepu.

„Jest to szczególnie szkodliwe dla GNR, biorąc pod uwagę charakter działalności pozwanego. GNR, całkiem rozsądnie, nie chce być kojarzony z oskarżonym, sprzedawcą broni palnej i broni w ogóle” – cytuje owe dokumenty NME.





Amerykański dziennik „USA Today” dodaje, że sklep Texas Guns and Roses zgłosił znak towarowy w 2014 r. i zarejestrował go – zgodnie z prawem U.S. Patent and Trade Office (Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych) – w 2016 r. W lutym 2020 r. prawnicy Guns N' Roses (który powstał po połączeniu grup LA Guns i Hollywood Rose w 1985 r.) mieli wysłać do teksańskiego „centrum handlowego z bronią palną i akcesoriami” list z żądaniem zaprzestania działalności, jednak spółka, która je prowadzi, nie odpowiedziała ani na to pismo, ani na kolejne, wysłane kilka miesięcy później.

Ponadto zespół Guns N' Roses złożył w listopadzie ubiegłego roku petycję o anulowanie rejestracji znaku towarowego Guns and Roses w USA.

Jak z kolei informuje internetowy serwis stacji telewizyjnej KNBC, prawnik reprezentujący firmę Jersey Village Florist oświadczył, że Gunsi nie mają żadnych dowodów na wprowadzanie fanów w błąd.





„Nasz klient sprzedaje metalowe sejfy na broń i kwiaty, ma kompleksową stronę internetową i absolutnie nikt nie jest zdezorientowany nazwą. Nikt nie myśli, że jesteśmy zespołem albo że w jakikolwiek sposób jesteśmy z zespołem powiązani. Będziemy walczyć” – zapewnił.