Podczas wojny na Ukrainie rosyjska armia zrujnowała stary polski kościół we wsi Kyseliwka w obwodzie mikołajowskim, strzelając do niego od marca do maja z czołgów i helikopterów. Wieś, założona w 1863 r., dawniej zamieszkana była głównie przez Polaków i do 1905 r. nazywała się Polackie.

Rosyjskie jednostki zaczęły niszczyć kościół na początku marca. Strzelali w niego z czołgów, celowali, żeby powalić krzyż.





Rosjanie pięć razy strzelali w krzyż, póki nie upadł. Ostrzeliwali go także z helikopterów. W maju świątynia runęła.





Kościół, a właściwie jego ruiny, znajduje się na niewielkim pagórku. Ze świątyni zostały tylko dwie ściany: ta, w której była brama wejściowa i ta za ołtarzem.





Część dobytku z kościoła parafianom udało się uratować. Święte obrazy schowali w przybudówce, która dziwem ocalała. Wnętrze, wykonane częściowo z drewna, całkowicie spłonęło. Zawalił się dach i drewniany chór.





Wieś założona przez katolików





Według dostępnych źródeł polska wieś została założona w 1863 r. przez katolików z ziem polskich, litewskich i białoruskich. Zostali tu przesiedleni carskim ukazem. Do 1905 r. wieś nosiła nazwę Polackie, potem przemianowano ją na Kyseliwkę.





W czasach komunizmu kościół wykorzystywany był jako baza remontowa kołchozu, ale nie został zniszczony. Parafia odrodziła się dopiero na początku lat 90.