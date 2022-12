Gwiazdor stracił majątek przez antysemityzm

Zalinkowanie na Twitterze antysemickiego filmu przez Kyrie Irvinga przyniosło, oprócz medialnego szumu wokół koszykarza Brooklyn Nets, wymiernie konsekwencje finansowe – firma Nike właśnie ogłosiła koniec współpracy z zawodnikiem.

„Kyrie Irving nie należy już do »zespołu« Nike” – głosi oświadczenie rzecznika firmy dla agencji AFP.





Przez miesiąc od wybuchu medialnego skandalu stosunki formy z 30-letnim zawodnikiem, mistrzem NBA z 2016 roku w barwach Cleveland Cavaliers, były zamrożone.





Irving zalinkował film z 2018 r. „Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, w którym między innymi pojawia się wątek żydowskiego spisku zawiązanego w celu ucisku czarnoskórej społeczności. Po krytyce, która na niego spadła, zgodził się na przekazanie pół miliona dolarów na fundusz walki z nienawiścią, ale – jak napisano w oświadczeniu klubu – nie wyrzekł się antysemityzmu.



4 listopada został zawieszony w prawach gracza przez klub i wrócił do drużyny dopiero po złożeniu oficjalnych przeprosin 21 listopada. Nets pierwotnie zawiesili go na co najmniej na pięć meczów, ale ponieważ bronił swojego postępowania i nie wyrażał skruchy, karę przedłużono. Opuścił ostatecznie osiem spotkań.





Według nieoficjalnych informacji Irving otrzymywał rocznie z tytułu kontraktu z firmą odzieżową 11 mln dolarów. Po powrocie na parkiety nosił buty ze swojej starszej, a nie najnowszej kolekcji.





Siedmiokrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA i mistrz olimpijski (2016) oraz świata (2014) nie po raz pierwszy wzbudza kontrowersje swoim zachowaniem. W styczniu 2021 r. niespodziewanie odłączył się od drużyny i opuścił kilka spotkań.





W sezonie 2021/22 odmówił przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 i nie mógł występować w meczach rozgrywanych między innymi w Nowym Jorku, czyli także w hali Nets, bo w niektórych stanach USA wymagano szczepień od wielu grup zawodowych, w tym sportowców.