Ukraińcy dostają po 500 zł na leki kosztem polskich emerytów? Demaskujemy fake news

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych rozeszła się plotka, że ukraińscy uchodźcy otrzymują 500 zł na leki i kosmetyki kosztem polskich emerytów. Taką informację podał na Twitterze m.in. były prezes PZPN Michał Listkiewicz. To fake news. Wyjaśniamy, jak jest naprawdę.

Ukraińscy uchodźcy w Polsce otrzymują dofinasowanie w wysokości 500 zł na zakup leków i wyrobów medycznych, jednak środki przeznaczone na ten cel nie pochodzą z polskiego budżetu. Jest więc manipulacją zestawianie tego faktu z problemami, z którymi borykają się przywołani we wpisie emeryci. Nie jest też prawdą, że kwota ta może zostać wydana na kosmetyki i paraleki w aptekach i drogeriach.





Te pieniądze dla obywateli ukraińskich przeznaczył Direct Relief, jedna z największych amerykańskich organizacji humanitarnych, działająca w 50 stanach USA i ponad 80 krajach na świecie.





Kto finansuje leki dla Ukraińców? Wyjaśniamy





Program pomocowy Health4Ukraine jest realizowany razem z polską spółką epruf s.a. należącą do Pelion S.A. (firma z branży medycznej) i będącą polskim fintechem specjalizującym się w inteligentnych kartach i rozwiązaniach mobilnych umożliwiających bezgotówkowe rozliczenia transakcji.





W pierwszym etapie, uruchomionym w kwietniu tego roku, zakładano udzielenie pomocy 100 tys. osób. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez Direct Relief pomocy gotówkowej w wysokości 10 mln dolarów. Środki te pozwoliły na wydanie przez epruf 100 tys. elektronicznych kodów, każdy o wartości 500 zł, do wykorzystania w 2022 r. na zakup we wszystkich aptekach na terenie Polski leków z różnych kategorii.





We wrześniu Direct Relief poinformowała o przeznaczeniu kolejnych 5 mln dolarów na zakup leków dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce. O nowym finansowaniu dla programu powiadomili 7 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Thomas Tighe, prezes i dyrektor generalny Direct Relief oraz Jacek Szwajcowski, prezes Pelion S.A.





– Direct Relief wyraża swoją głęboką wdzięczność dla Pelion za stworzenie tego bezpośredniego i wysoce skutecznego nośnika pomocy w zakresie zakupu leków dla osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów w Ukrainie – powiedział Thomas Tighe w trakcie konferencji prasowej.





Direct Relief i Pelion będą wspólnie dążyć do rozszerzenia inicjatywy i objęcia pomocą 400 tys. uchodźców, w tym 100 tys. seniorów i 300 tys. kobiet i dzieci.





Aby otrzymać pomoc, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.Health4Ukraine.com. Po weryfikacji osoba zakwalifikowana do programu otrzymuje indywidualny Kod Uczestnika Programu (w postaci kodu kreskowego), umożliwiający otrzymanie dofinansowania do zakupu leków i logowanie w dedykowanej aplikacji webowej.

W jaki sposób Ukraińcy kupują leki?





Leki można kupić w dwojaki sposób: w formie bezgotówkowej płatności za leki, działającej w 8 tys. aptek w Polsce. Można też zakupić leki w dowolnej aptece i wnioskować o zwrot poniesionych kosztów.





Dofinansowaniem objęte są leki na receptę, czyli Rx oraz dostępne bez recepty, czyli OTC, z różnych kategorii, m.in. przeciwcukrzycowe, stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego czy wspierające pracę układu sercowo-naczyniowego i nerwowego.





Na każdym kodzie znajduje się 500 zł (ok. 110 dolarów), z czego 350 zł jest przeznaczone na leki na receptę, a 150 na leki dostępne bez recepty i inne produkty medyczne. Program obejmuje 100 proc. dopłat do recept i 85 proc. kosztów leków bez recepty we wszystkich polskich aptekach. Ponieważ kod kreskowy jest powiązany z numerem identyfikacyjnym osoby, system zapewnia przejrzystość i ogranicza oszustwa.





Z danych Pelion wynika, że do końca października uczestnicy Health4Ukraine wydali 7,1 mln dolarów. Z tej kwoty 36 proc. wydano w aptekach na produkty niefarmaceutyczne, takie jak witaminy, wyroby medyczne, środki do pielęgnacji skóry i materiały eksploatacyjne (np. bandaże), 35 proc. przeznaczono na leki dostępne bez recepty, a 29 proc. na leki na receptę.





Ilu Ukraińców korzysta ze wsparcia?





Health4Ukraine, wsparte grantem w wysokości 15 mln dolarów od Direct Relief, 1 mln od Pelion, darowiznami Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacji ING Dzieciom, Fundacji Deloitte Polska i prywatnych darczyńców, powstało w celu rozwiązania problemu dostępu do opieki zdrowotnej wśród ukraińskich uchodźców.





Do tej pory Health4Ukraine zarejestrowało około 276 tys. osób, według danych dostarczonych przez Pelion. Z programu korzystali prawie wszyscy uczestnicy z 380 powiatów w Polsce, z wyjątkiem trzech, i ponad połowa aptek w kraju. 55,3 proc. zarejestrowanych to kobiety powyżej 18. roku życia, 37,7 proc. to osoby poniżej 18. roku życia, a około 7 proc. to mężczyźni powyżej 18. roku życia. Największy odsetek populacji, która się zarejestrowała, to osoby powyżej 65. roku życia.