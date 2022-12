„Święta z Ubogimi”. Wolontariusze Wspólnoty Sant'Egidio zorganizują obiad bożonarodzeniowy

Wspólnota Sant'Egidio w tym roku znów przygotowuje Święta z Ubogimi. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, gdy świętowanie odbywało się w innej formie, wolontariusze w dzień Bożego Narodzenia ponownie z ubogimi zasiądą do wspólnego stołu.

„To chyba najbardziej wyczekiwana wiadomość. Zwłaszcza przez naszych przyjaciół, powtarzających od początku jesieni pytania: czy będą w tym roku święta?” – deklarują członkowie Sant'Egidio w Warszawie.

W Warszawie Wspólnota chce w tym roku ugościć 800 osób – ubogich, bezdomnych, starszych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, a także uchodźców – przede wszystkim z Ukrainy, ale także z Afganistanu i innych krajów.

Świąteczne potrawy będą serwowane przez kelnerów, goście dostaną prezenty. Nie zabraknie choinki i śpiewania kolęd, do którego mogą się przyłączyć muzycy i chórzyści.

Pomoc wolontariuszy

Wspólnota prosi o wsparcie w przygotowaniach. Można m.in. przygotować świąteczne potrawy, kupić prezent, pomóc w robieniu dekoracji czy przewiezieniu i ustawieniu stołów. W dzień Bożego Narodzenia można włączyć się np. w pracę w kuchni, podawanie potraw, przygotowanie i wręczanie upominków, a wieczorem można pomóc w sprzątaniu.





Chęć pomocy można zadeklarować, wypełniając formularz na stronie Wspólnoty. Można też wpłacać pieniądze na konto Fundacji Sant'Egidio Polska lub poprzez zbiórkę w serwisie pomagam.pl.

Święta w Poznaniu

Wspólnota Sant'Egidio przygotowuje obiad bożonarodzeniowy również w Poznaniu, na ok. 150 gości. Tam również przyda się pomoc wolontariuszy, na organizację obiadu zbierane są też pieniądze, m.in. przez stronę zrzutka.pl/.

W planach jest też wręczenie prezentów seniorom z DPS oraz dzieciom romskim, które uczestniczą w prowadzonej przez Sant'Egidio Szkole Pokoju.









Również Wspólnota Sant'Egidio w Chojnie zamierza zaprosić ponad 250 osób na wspólny świąteczny obiad. Zaplanowano też świąteczne paczki dla ubogich, kolędowanie i upominki dla mieszkańców DPS w Trzcińsku-Zdroju, a także wigilię z uchodźcami z Ukrainy.

Obiad bożonarodzeniowy w Rzymie

Tradycja bożonarodzeniowego obiadu dla ubogich, organizowanego przez Wspólnotę Sant'Egidio, narodziła się w Rzymie w 1982 r. i obecna jest już na całym świecie. W minionym roku ze Wspólnotą świętowało ponad 250 tys. osób w 70 krajach.

Również rzymska wspólnota przygotowuje w tym roku obiad dla ubogich pod hasłem „Boże Narodzenie dla wszystkich” („Natale per tutti”). Ruszyła kampania „Na Boże Narodzenie dołóż miejsce przy stole” („A Natale, aggiungi un posto a tavola”) w ramach której odbywa się zbiórka pieniędzy na zapewnienie posiłku. Będzie to już 41. świąteczne spotkanie w stolicy Włoch. W tym roku do świątecznego stołu zasiądą też kobiety i dzieci z Ukrainy, które uciekły przed wojną.

Wspólnota Świętego Idziego skupia się na budowaniu mostów przyjaźni z najbardziej marginalizowanymi i wykluczonymi członkami społeczeństwa – bezdomnymi, osobami starszymi, dziećmi ulicy, więźniami czy uchodźcami. Organizuje też regularne spotkania modlitewne i lektury Pisma Świętego. Powstała w 1968 r. w Rzymie z inicjatywy grupy licealistów. Należy do niej ponad 65 tys. osób w 73 krajach świata.