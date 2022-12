Kolejne miliony ze Szwajcarii do Polski. To dalszy ciąg programu współpracy

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz sekretarz stanu do spraw gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artidea podpisali w Warszawie umowę w sprawie kolejnych funduszy szwajcarskich dla Polski. Chodzi o ponad 320 mln franków szwajcarskich, czyli około 1,5 mld zł, które będą uruchomione w ramach kolejnej odsłony Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Minister Puda powiedział, że wsparcie będzie przede wszystkim kierowane do średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Podkreślił, że w II edycji będą realizowane dwa główne programy. Pierwszy to Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast – jego budżet to prawie 280 mln franków szwajcarskich, a drugi to Program Badania Naukowe i Innowacje z funduszem wynoszącym 35 mln franków szwajcarskich.

Szef resortu dodał, że umowa przewiduje także 6,4 mln franków szwajcarskich na pomoc techniczną, w tym fundusz przygotowawczy.





Helene Budliger Artidea jest przekonana, że realizacja programu przyczyni się do zmniejszenia różnic między poszczególnymi regionami Polski.

– Jesteśmy przekonani także, że możemy poprawić warunki życia ludności w tych małych miastach – powiedziała Artidea.





Program zakończy się w 2029 r.

Szwajcaria, mimo że nie jest członkiem Unii Europejskiej, wspiera rozwój kilkunastu państw Wspólnoty poprzez specjalną pulę pieniędzy.