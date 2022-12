Lewandowski jednak zawieszony. Odwołanie Barcelony odrzucone

Odpoczynek Roberta Lewandowskiego po mistrzostwach świata potrwa dłużej. Komisja Odwoławcza Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej odrzuciła apelację FC Barcelony w sprawie kary trzech meczów zawieszenia, którą polski piłkarz otrzymał w ostatnim ligowym spotkaniu La Ligi.

34-latek otrzymał dwie żółte kartki w ostatnim meczu Katalończyków przed przerwą na mundial przeciwko CA Osasuna. Podczas schodzenia z boiska kapitan reprezentacji Polski miał wykonać gest w kierunku arbitra, co ten zinterpretował jako zachowanie lekceważące wobec zespołu sędziowskiego.



Łącznie Lewandowski został ukarany zawieszeniem na trzy mecze – jeden za wyrzucenie z boiska i dwa za gest, który Komisja Rozgrywek La Liga uznała za obraźliwy.



Napastnik wyjaśniał później, że gest był skierowany do trenera Xaviego Hernandeza i miał stanowić nawiązanie do ich wcześniejszej rozmowy.



Blaugrana złożył apelację o unieważnienie pierwszej z jego dwóch żółtych kartek, a także o zniesienie kary zawieszenia z powodu gestów.



Jak donoszą hiszpańskie media, odwołanie zostało oddalone przez Komisję Odwoławczą RFEF. W rezultacie dyskwalifikacja Lewandowskiego pozostaje w mocy.

🚨Apelación desestima el recurso del Barça por la sanción de 3 partidos a Lewandowski @partidazocope @tjcope — Isaac Fouto (@isaacfouto) December 5, 2022

Oznacza to, że 34-latek, którego drużyna odpadła wczoraj z mistrzostw świata po porażce z Francją, nie będzie mógł wystąpić w derbach Barcelony z Espanyolem, a także z Atletico Madryt i Getafe. To poważne osłabienie aktualnego lidera La Ligi, bowiem Lewandowski strzelił aż 13 goli w 14 meczach ligowych w barwach Blaugrany.