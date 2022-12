Niemcy. Nożownik zaatakował dzieci idące do szkoły

Mężczyzna zaatakował nożem idące do szkoły dzieci w miejscowości Illerkirchberg w południowo-zachodniej części Niemiec. Dwie dziewczynki zostały ranne. Sprawca został zatrzymany.

Do tego zdarzenia doszło w miejscowości Illerkirchberg w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Napastnik ranił dwie dziewczynki w wieku 13 i 14 lat, które szły do szkoły podstawowej. Po ataku poszkodowane trafiły do szpitala. Ich stan jest poważny.

Po napaści sprawca uciekł do budynku, najprawdopodobniej ośrodka dla uchodźców. Nie ustalono jeszcze, czy był mieszkańcem tego ośrodka.

Został zatrzymany, kiedy na miejscu pojawiły się duże siły policyjne. Nie jest jasne, czy dzieci i mężczyzna znali się. Nie jest znany motyw ataku.