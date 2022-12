Złote Szkoły NBP – wygraj nawet 15 000 zł dla swojej placówki

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych klas 7-8 oraz ponadpodstawowych do udziału w programie „Złote Szkoły NBP”, którego celem jest podniesienie wiedzy nt. ekonomii i finansów. Aż 126 szkół z całej Polski może zdobyć nagrody pieniężne. Najwyższa wygrana to 15 000 zł. Zgłoszenia można przesyłać do 27 marca 2023 r. Szczegółowe informacje: www.nbp.pl/zloteszkoly.

NBP przypomina historię powstania i znaczenie Znaku Rodła W listopadzie mija 90 lat od powstania Rodła – znaku tożsamości narodowej, który miał podkreślać odrębność narodową Polaków w państwie niemieckim.... zobacz więcej

Program „Złote Szkoły NBP” ma już za sobą dwie edycje, a jego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Uczestnicy mają także możliwość kształtowania praktycznych umiejętności miękkich, jak praca w grupie, kreatywność czy efektywna komunikacja.





W szkołach, które zgłosiły swój udział w programie, zawiązują się Dryżyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej złożone z nauczycieli i uczniów. Drużyny wymyślają, organizują i przeprowadzają 3 obligatoryjne zadania edukacyjne: lekcję z ekonomią, debatę szkolną oraz warsztat uczniowski. Temat przewodni III edycji 2022/2023 „Złote Szkoły NBP” to: Poznajemy bank centralny.





Jakie są nagrody w programie?





III edycja programu „Złote Szkoły NBP” to jeszcze więcej nagród niż w poprzednich latach.

W puli jest aż 126 nagród pieniężnych dla szkół, które najlepiej wykonają zadania:



24 nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii zadań .

Są dwie oddzielne pule: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

I miejsce – 10 000 zł

II miejsce – 8000 zł

III miejsce – 6000 zł

Wyróżnienie – 4000 zł



. Są dwie oddzielne pule: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych: I miejsce – 10 000 zł II miejsce – 8000 zł III miejsce – 6000 zł Wyróżnienie – 4000 zł 100 nagród w wysokości 2000 zł za najlepiej wykonane wszystkie zadania III edycji

– po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych



– po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2 nagrody dla najlepszych „Złotych Szkół NBP” III edycji:

Nagroda Specjalna – 15 000 zł

Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł

III edycja programu „Złote Szkoły NBP” to jeszcze więcej nagród niż w poprzednich latach (fot. NBP)

Szkoły chętnie dołączają do programu



W dwóch dotychczasowych edycjach Złotych Szkół NBP wzięło udział ponad 250 000 uczestników i zrealizowanych zostało ponad 8600 zadań edukacyjnych. W sumie jest już 385 „Złotych Szkół NBP” w całej Polsce, a wraz z III edycją sieć liderów edukacji ekonomicznej jeszcze się powiększy.

Program „Złote Szkoły NBP” co roku angażuje uczestników z całej Polski (fot. NBP)

Akademia NBP zaprasza na ekspercki kurs Rozpoczęła się rekrutacja na ekspercki kurs w ramach „Akademii NBP”, inicjatywy Narodowego Banku Polskiego. To wyjątkowa okazja do pozyskania... zobacz więcej

Program uczy, integruje i jest świetną przygodą





Co o udziale w programie sądzą jego uczestnicy – nauczyciele i uczniowie?

− Z wielką przyjemnością wspominamy czas spędzony przy projekcie, z którego wynieśliśmy bogatą wiedzę. Spotkanie ze „Złotymi Szkołami NBP” to nie tylko nauka, ale czas spędzony w drużynie, która wspólnie pracowała, wspierała się, aby wykonać zadania i uzyskać jak najlepszy wynik, nie zapominając przy tym o dobrej zabawie – mówi jeden z uczestników.



Inny uczestnik z kolei zauważa, że to program, w który można zaangażować naprawdę szerokie grono odbiorców: − Dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu uczestniczyliśmy po raz drugi w SUPER! programie. To było duże wyzwanie, ale również świetna przygoda. Uczniowie spotykali się z przedszkolakami, uczniami klas pierwszych, drugich, siódmych, ósmych szkół podstawowych; licealistami oraz seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. […]





Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w programie „Złote Szkoły NBP”. Wszystko, co warto wiedzieć o programie, sprawdzisz na: www.nbp.pl/zloteszkoly.





Artykuł sponsorowany.

Trzy funkcje banku centralnego (fot. NBP)