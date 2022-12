„Złamałam prawo, ale nie tylko ja”. Oburzenie po wpisie Ewy Wrzosek

Prokurator Ewa Wrzosek, która miała zdobywać informacje ze śledztwa dla Rafała Trzaskowskiego, znów odniosła się do sprawy na Twitterze. Zapytała, czy inni prokuratorzy pousuwali ze swoich telefonów wiadomości i połączenia, w których przekazywali jej poufne informacje. „Dobrze rozumiem, że prokurator Wrzosek donosi na innych prokuratorów, że łamią prawo?” – można przeczytać wśród komentarzy internautów.

Prokuratura twierdzi, że Ewa Wrzosek działała na rzecz zdobywania poufnych informacji i przekazywania ich pracownikowi stołecznego ratusza Michałowi Domaradzkiemu pełniącemu funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (zgodził się na ujawnienie danych – przyp. red.), by następnie w środku kampanii prezydenckiej trafiały one do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.





Śledczy chcą uchylenia Wrzosek immunitetu i postawienia jej zarzutów. – Pegasus i jego możliwości techniczne dają możliwość manipulowania treściami tam znajdującymi się, nanoszenia nowych danych i usuwania danych, które tam były dostępne – odpowiadała w TVN24 Wrzosek (więcej o jej stanowisku w sprawie TUTAJ).









Teraz na Twitterze opublikowała z kolei wpis o treści: „Czy panie i panowie prokuratorzy z tytułami Prokuratury Regionalnej i ci delegowani do Prokuratury Krajowej pousuwali ze swoich telefonów smsy i połączenia telefoniczne, w których przekazywali mi mniej lub bardziej poufne informacje, do których mieli dostęp? Za późno. #Pegasus życzy miłego dnia”.





#wieszwiecej Polub nas





„Właśnie przyznała pani, że inni prokuratorzy razem z panią łamali prawo i wynosili tajne dokumenty dla opozycji!?!?” – brzmi najpopularniejszy z komentarzy pod wpisem prokurator.



„Pięknie Pani Ewo. Teraz proszę wystąpić o małego świadka koronnego z art. 60” – żartują. Użytkownicy sieci pytają też, czy jeśli inni prokuratorzy przekazywali Wrzosek poufne informacje, to zgłaszała to odpowiednim organom w ramach „szeroko pojętej walki o praworządność”.









Była działaczka PO Aleksandra Wasilewska zapytała, czy dobrze rozumie, że prokurator Wrzosek „donosi na innych prokuratorów, że łamią prawo”.





„Afera zatoczy szerokie kręgi. Prokurator Wrzosek nie zatonie sama. To dobrze dla nas, dla kraju i dla praworządności” – dodał Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.





Podobnego zdania jest dziennikarz TVP Info Bartłomiej Graczak. „Coś w stylu: złamałam prawo, ale nie tylko ja” – skomentował.