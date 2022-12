Prezes PiS skomentował napięcia między Morawieckim a Ziobrą [WIDEO]

Jest pewne napięcie pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą – przyznał Jarosław Kaczyński. W opinii prezesa PiS przewaga racji jest po stronie premiera, a minister „jakby nie zdaje sobie sprawy” z zakresu uwikłań, związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej.

Kaczyński w rozmowie w Radiu Wrocław podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości „na pewno nie będzie próbą sił między premierem Morawieckim a ministrem Ziobrą”. – Premier Morawiecki z całą pewnością będzie bronił z mównicy sejmowej pana ministra i będzie głosował, a także ci najbliżsi mu ludzie, będą głosowali za tym, żeby to wotum nieufności odrzucić – ocenił.

Prezes PiS przyznał przy tym, że „jest pewne napięcie” pomiędzy Morawieckim a Ziobrą. W opinii prezesa PiS przewaga racji jest po stronie premiera.

– Minister po prostu nie dostrzega różnego rodzaju komplikacji. Jakby nie zdaje sobie sprawy z zakresu uwikłań, w których jest Polska i musi być, bo jesteśmy na rynku światowym i jednocześnie jesteśmy w tych uwikłaniach, które wynikają z naszej obecności w Unii Europejskiej, a jednocześnie nasze społeczeństwo – i to jest wynik zdrowego rozsądku – chce, żeby Polska w Unii Europejskiej była. Gdyby to wszystko wziąć pod uwagę, to, owszem, zdarzają się błędy, ale generalnie rzecz biorąc, ta linia, która jest reprezentowana przez premiera, jest linią bezalternatywną – podkreślił Kaczyński.









Prezes PiS pytany był też m.in. o to, czy Polska otrzyma pieniądze z KPO przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

– Co do tej sprawy to się nie wypowiadam, bo za wiele już było zwrotów sytuacji, żeby można było cokolwiek przewidzieć. Parę razy wydawało się, że już wszystko jest załatwione – odparł.

