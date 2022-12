Kukiz: Zagłosuję za odwołaniem Ziobry, jeśli…

Paweł Kukiz w Programie Trzecim Polskiego Radia został zapytany, czy poprze wniosek opozycji o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Lider Kukiz’15 stwierdził, że jeśli PiS przegłosuje sędziów pokoju, to on wróci do umowy z partią rządzącą i zagłosuje przeciwko odwołaniu ministra. Jeśli jednak PiS nie uchwali sędziów pokoju, to Kukiz poprze wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.

Paweł Kukiz powiedział, że gdyby PiS nie wprowadziło sędziów pokoju, to on nie tylko poprze odwołanie ministra, ale zrobi coś więcej. – Z mównicy powiem, co o nim myślę. To jest polityka – zaznaczył.









– Od 2016 roku spotykałem się w ministerstwie sprawiedliwości z panem Zbigniewem Ziobro. Były spotkania dotyczące sędziów pokoju. To już jest chyba szósty rok, kiedy ci sędziowie wbrew zapowiedziom ministerstwa uchwaleni nie są – podkreślił Kukiz.





Polityk i muzyk dodał, że wszedł do Sejmu dla obywateli i zrobi wszystko, aby przyspieszyć prace wymiaru sprawiedliwości.





Kukiz był też pytany o słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który chce gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza o wracaniu do przedwojennego ładu z Rosją.



– Jeśli chodzi o Macrona, to jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa dla terrorystów to rzecz niedopuszczalna. Jeśli chodzi o Scholza, to chodzi mu o korytarz do Prus czy pakt Ribbentrop-Mołotow? – powiedział Kukiz.









Stwierdził, że słowa liderów Niemiec i Francji są bulwersujące, jak całe relacje niemiecko-rosyjskie od wielu wieków. – Zawsze Polska była traktowana przez oba kraje jako poligon – ocenił.





Podkreślił, że Niemcy już dawno deklarowali Ukrainie dostarczenie 5 tysięcy hełmów, a potem mieli z tym problemy. Tymczasem mała fundacja Kukiza szybko dostarczyła za wschodnią granicę 500 nowych hełmów. – A to jest potężne państwo – dodał o Niemcach.