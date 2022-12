TVN o wnioskach biegłych ws. Smoleńska. Macierewicz: Jestem zszokowany tym kłamstwem

Jestem zszokowany kłamstwem TVN24 – powiedział w programie „#Jedziemy” Antoni Macierewicz, komentując publikację o wnioskach jednego z międzynarodowych zespołów biegłych badających katastrofę w Smoleńsku. Polityk zaznacza, że prawda jest „dokładnie odwrotna”. – To próba zakwestionowania stanowiska sądu, który orzekł, że mieliśmy do czynienia z zamachem, który trzeba zbadać i aresztować funkcjonariuszy, którzy są za ten zamach winni – wskazał.

TVN24 podał w niedzielę, że dotarł do wniosków jednego z międzynarodowych zespołów biegłych, który powołała Prokuratura Krajowa, w celu zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Miały się one znaleźć w postanowieniu członka zespołu śledczego numer 1, prokuratora Michała Przybyłowskiego, dotyczącym dopuszczenia „dowodu z uzupełniającej opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej”.

Przybyłowski miał sformułować w nim kilka pytań. W jednym prosi o doprecyzowanie, czy stanowisko biegłych głoszące, że „w żadnym przypadku w opiniach nie wskazano na obecność jakichkolwiek obrażeń lub innych medycznych cech, których charakter sam w sobie stanowiłby podstawę uprawdopodobnienia hipotezy gwałtownego wyzwolenia energii o charakterze eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych”, odnosi się do wszystkich opinii wstępnych i uzupełniających wydanych oraz analizowanych przez międzynarodowy zespół biegłych.

„Z przytoczonego fragmentu wynika zatem, że ostateczna konkluzja eksperckiego zespołu wskazała, że na pokładzie samolotu Tu-154 w Smoleńsku nie doszło do wybuchu” – interpretuje TVN24.

O doniesienia stacji pytany był w TVP Info Antoni Macierewicz, przewodniczący Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem. Michał Rachoń pytał polityka, jak ocenia tekst TVN24, z którego wynika, że przytoczone fragmenty opinii międzynarodowego zespołu biegłych wykluczają to, że na pokładzie samolotu nastąpiła eksplozja.

Macierewicz odpowiedział, że „jest dokładnie odwrotnie”. – Prokuratura zakwestionowała ten wniosek, który przywołał TVN, wskazując na co najmniej cztery wątpliwości; zasadnicza dotyczy zbadania właśnie przez zespół międzynarodowych biegłych ciał w salonce nr 3, tam, gdzie siedzieli generałowie, tam, gdzie podkomisja zidentyfikowała miejsce eksplozji – mówił.

Gość TVP Info przytoczył diagnozę komisji międzynarodowych biegłych badających ten fragment samolotu: „Stopień rozczłonkowania ciała, a także obecność ciał obcych w obrębie ekshumowanych szczątków uniemożliwia wykluczenie hipotezy o gwałtownym wyzwoleniu energii o charakterze eksplozji”.

– Stopień zniszczenia ciał według zespołu biegłych badających salonkę nr 3 wskazuje na to, że tam nastąpiła eksplozja, że ta hipoteza o eksplozji jest uzasadniona zniszczeniem ciał badanych przez międzynarodową komisję. To właśnie TVN24 zupełnie pomija, choć w raporcie, a dokładniej w załączniku nr 5 jest to dokładnie przytoczone, zacytowane i wskazane na czym polega ta analiza – powiedział Macierewicz.

Dodał, że jest „zszokowany tym kłamstwem TVN24”. – Rozumiem, że to próba zakwestionowania stanowiska sądu, który orzekł, że mieliśmy do czynienia z zamachem, który trzeba zbadać i aresztować funkcjonariuszy, którzy są za ten zamach winni – mówił.

Pytany, jakimi dowodami ws. eksplozji dysponuje komisja odparł, że to rozbudowany materiał. – Tam są kwestie związane ze zniszczeniami ciał przez siłę energii, przez oddziaływanie na ciała; oparzenia, które zniszczyły te ciała, obecność ciał obcych wewnątrz ciał tych, którzy zostali zamordowani, stopień rozrzutu ciał na ponad 100 metrów. To są główne elementy, jeżeli chodzi o analizę – mówił.

Wskazywał, że to wszystko odnosi się do badania międzynarodowych biegłych, którzy taką diagnozę wystawili, że „eksplozja jest hipotezą uzasadnioną”.

– Prokuratura zażądała od tych, którzy ten wniosek sformułowali, żeby raz jeszcze przejrzeli to, co zrobiły zespoły biegłych. Żeby uwzględnili także te wnioski, które wskazują na eksplozje; prokuratura zakwestionowała ten wniosek i wskazała, że trzeba go zupełnie inaczej sformułować – mówił Macierewicz.

Manipulacje publikacjom TVN zażucał też serwis niezależna.pl, który przekonywał, że konkluzja ekspertów, która zresztą nie jest jeszcze „ostateczna”, wcale nie dowodzi „że na pokładzie Tu-154 nie doszło do wybuchu”.

„Biegli od medycyny sądowej nie są bowiem ekspertami od wybuchów, katastrof lotniczych czy analizy zniszczeń samolotu – i tej sprawy nie rozsądzali. Wskazali jedynie, że w tych fragmentach ciał, które badali, nie znaleźli obrażeń, których charakter »sam w sobie« BEZPOŚREDNIO wskazywałby na wybuch. To tak, jakby informację o braku odcisków palców podejrzanego na narzędziu zbrodni przerobić na komunikat: do zabójstwa nie doszło” – czytamy.

„Biegli badali tylko nieliczne części ciał, a na temat dokumentacji dotyczącej innych w ogóle się jeszcze nie wypowiedzieli – wbrew temu, co już w tytule sugeruje TVN. Świadczy o tym fragment cytowanego dokumentu, przemilczany przez TVN24.pl. Jak bowiem ustalił portal Niezalezna.pl – prokurator Przybyłowski poprosił biegłych także o »udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dane, zawarte w udostępnionej biegłym dokumentacji dotyczącej ciał i szczątków ludzkich ofiar katastrofy Tu-154 nr 101, NIEPODDANYCH [podkreślenie redakcji] badaniom poekshumacyjnym realizowanych przez Międzynarodowy Zespół Biegłych, wskazują na wybuch«”.

Niezależna pisze, że TVN24 „ani słowem nie wspomniał o tym, że badania ekspertów od medycyny sądowej – dokonane notabene na szczątkach, które ekshumowano dopiero od 2012 r. – należy rozpatrywać w szerszym kontekście rozkładu szczątków na wrakowisku itd.".

„A więc niepodważalny dowód na wybuch – czyli elementy narządów wewnętrznych (np. tchawica z fragmentami oskrzela, kawałek jelita, kość udowa...), które znajdowały się jeszcze przed śladami pierwszego uderzenia Tu-154 w ziemię – badany bez uwzględnienia tego, gdzie został znaleziony, pod mikroskopem medyka sądowego to po prostu rozdrobnione kawałki ciała. Tak jak nadpalone zwłoki – znalezione w strefie, gdzie nie było pożaru – uprawdopodobniają wybuch, choć nie dla eksperta medycyny sądowej z Portugalii czy Danii, który nie ma pojęcia, gdzie się znajdowały” – czytamy.