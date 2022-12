„Ponadczasowa definicja polskości”. 155. rocznica urodzin marszałka Piłsudskiego [WIDEO]

W Zułowie na Litwie obchodzone są uroczystości z okazji 155. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. To właśnie tam, 5 grudnia 1867 r., na świat przyszedł późniejszy współtwórca niepodległej Polski i jej pierwszy marszałek. – Piłsudski najpiękniej zdefiniował, czym jest polskość. On mówił, że polskość to jest umiłowanie wolności, umiłowanie niepodległości – powiedział w nadawanym z Wilna specjalnym wydaniu programu „#Jedziemy” Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jan Józef Kasprzyk od lat zabiega o stosowne upamiętnienie życia i dokonań marszałka Piłsudskiego. Już w niedzielę, w przededniu 155. rocznicy jego urodzin, przed Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie w Wilnie odbyły się pierwsze obchody tej ważnej daty.

Poniedziałkowe uroczystości rozpoczną się w kościele św. Kazimierza w Powiewiórce, w którym 15 grudnia 1867 roku ochrzczono Józefa Piłsudskiego. Następnie polska delegacja przejedzie do Zułowa – tam przy tablicy pamiątkowej poświęconej marszałkowi Piłsudskiego odbędzie się uroczystość, podczas której szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczony zasłużone osoby Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” oraz wręczy w imieniu Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

W programie „#Jedziemy” Kasprzyk wskazywał, że to właśnie umiłowanie wolności i niepodległości były dla Piłsudskiego nadrzędnymi wartościami.

„Polska to wolność”





– W takim duchu wzrastał – w tym zresztą mieście, jego ukochanym Wilnie – przepojony miłością do literatury Juliusza Słowackiego, który w liście do księcia Adama Czartoryskiego pisał: „Gdy pytasz mnie książę, czym jest Polska, odpowiadam Polska to wolność”. I ta definicja jest u Piłsudskiego ponadczasowa – zaznaczył gość TVP Info.

Szef UdSKiOR podkreśla, że weterani walk o niepodległość oraz działacze opozycji niepodległościowej mówią wprost: „nas Piłsudski wychował w miłości do wolności”.

Po południu na Cmentarzu Wojskowym na Antokolu w Wilnie Jan Józef Kasprzyk złoży kwiaty przed pomnikiem w kwaterze wojennej polskich żołnierzy z lat 1919-1921, oddając cześć rodakom poległym w walkach z bolszewikami. Upamiętni również Litwinów zamordowanych przez radzieckich żołnierzy podczas zbrojnej interwencji w roku 1991.

