TVN wnosi o przedłużenie koncesji

Jak informują media, stacja TVN zwróciła się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przedłużenie koncesji. Obecna wygaśnie w kwietniu 2024 roku.

Projekt nowelizacji ustawy o KRRiT to „Lex TVN” i ma doprowadzić do odebrania koncesji stacji należącej do Discovery – grzmi od kilkunastu godzin...