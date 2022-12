„Choinki Jedynki”. Pierwsza dama włączyła się w akcję charytatywną Polskiego Radia

Mam szczerą nadzieję, że tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku drodzy słuchacze radiowej Jedynki otworzą swoje serca i wykażą się hojnością bardzo wysoko licytując prace – powiedziała Agata Kornhauser-Duda podczas niedzielnego spotkania w siedzibie Polskiego Radia.

Agata Kornhauser-Duda już po raz ósmy włączyła się w inicjatywę Polskiego Radia, przygotowując ozdoby świąteczne i objęła ją honorowym patronatem. W niedzielę uczestnicy akcji ze świata kultury, nauki, muzyki i sportu, wspólnie malowali obrazki, których tematem przewodnim było hasło „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia:. Dochód z licytacji prac trafi na cele charytatywne.

Na licytację małżonka prezydenta przygotowała dwie prace wykonane techniką decoupage'u. – Pierwsza z nich to serce, które z jednej strony symbolizuje miłość, która zawsze wypełnia święta Bożego Narodzenia, ale z drugiej strony symbolizuje wielkie serca wszystkich tych, którzy wspierają akcję „Choinki Jedynki” – wyjaśniła Kornhauser-Duda.

Druga ozdoba nawiązuje do miejsca pochodzenia świętego Mikołaja: Miry, a kolorystyka symbolizuje pokój, jak zauważyła pierwsza dama, „tak bardzo upragniony przez nas wszystkich i o który z taką determinacją walczą nasi ukraińscy sąsiedzi”.

– Bardzo się cieszę, że po raz 21. akcja „Choinki Jedynki” zgromadziła tak licznie przyjaciół Polskiego Radia o tak wielkich sercach. Łączy nas pomaganie, sympatia i miłość do Polskiego Radia, do radiowej Jedynki. Proszę o sięgnięcie do portfeli, ponieważ już od jutra rozpoczną się licytacje – powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Środki uzyskane w czasie licytacji zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zajmującej się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. – Mam szczerą nadzieję, że tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku drodzy słuchacze radiowej Jedynki otworzą swoje serca i wykażą się hojnością bardzo wysoko licytując prace, bo właśnie to dzięki państwa wsparciu osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny mogą w bardzo kompleksowy sposób być wspierane – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.





Licytacje wszystkich prac odbędą się na antenie Jedynki w audycji „Cztery pory roku” pomiędzy 4 i 9 grudnia.

