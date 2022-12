Bezradny Szczęsny i „Turborezerwowy”. Oceny Polaków po Francji

Nie było niespodzianki. Polska przegrała z Francją 1:3 w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Biało-Czerwoni zagrali przyzwoicie, ale to było za mało na obrońców tytułu. Zobaczcie, jak oceniliśmy zawodników Czesława Michniewicz.

Wojciech Szczęsny - 6/10

Przy golach bez szans. Co mógł, to obronił. Tym razem bez cudów w bramce, ale o nic nie można się przyczepić. W przekroju całego turnieju był to nasz zdecydowanie najlepszy zawodnik.



Matty Cash - 6/10

Dobry występ. Dużo go było z przodu, dobrze sobie radził z tyłu. Kilka razy zatrzymał Mbappe, co nie jest łatwym zadaniem. W pierwszej połowie ładnie wstrzelił piłkę w szesnastkę, ale koledzy nieco przysnęli. To był jego najlepszy mecz w Katarze.



Jakub Kiwior - 3/10

Ma predyspozycje do tego, żeby być stoperem na lata w reprezentacji Polski. Zdarzają mu się jednak błędy. Tym razem nie upilnował Giroud przy pierwszej bramce. Próbował złapać rywala na spalonego i się przeliczył. W każdym meczu na tym turnieju miał moment rozkojarzenia.



Kamil Glik - 4/10

Przy pierwszej bramce stał bez krycia, a mógł zaasekurować Kiwiora. Przy trzecim golu nie doskoczył do Mbappe. Oczywiście dyrygował obroną, miał sporo dobrych interwencji, ale na Francuzów to nie wystarczyło.



Bartosz Bereszyński - 6/10

Nasz najlepszy obrońca na mistrzostwach w Katarze. Z Trójkolorowymi też zagrał przyzwoicie. Wprawdzie został ukarany kartką za faul na Dembele, ale chyba sędzia podjął pochopną decyzję, bo Bereszyński trafił w piłkę. W obronie bardzo pewny, na dodatek dodaje sporo w ofensywie. Powinien mieć asystę, ale Zieliński nie wykorzystał jego świetnego dogrania.

Przemysław Frankowski - 5/10

Aktywny z przodu. Wywalczył rzut wolny blisko pola karnego, ale miał też beznadziejną stratę, po której Francuzi mieli stuprocentową okazję. Zrobił trochę wiatru, ale zabrakło konkretów.



Grzegorz Krychowiak - 4/10

Dobra pierwsza połowa. Cofał się do linii obrony, wchodził między stoperów, starał się rozgrywać. Kierował drugą linią, ale znów nie przyspieszał. W drugiej połowie gasł z każdą minutą i został zmieniony przez Krystiana Bielika.



Sebastian Szymański - 3/10

Jego najlepszą akcją był powrót do obrony, gdy kontratak mieli rywale i odebrał piłkę Mbappe. Pamiętajmy tylko, że to miał być kreator akcji ofensywnych. A z przodu nie było go widać, jakby nałożył pelerynę niewidkę.



Piotr Zieliński - 6/10

Złapał swoją grę. Pokazywał się, starał rozgrywać, dryblował. To był Zieliński w najlepszym wydaniu, ale… miał na nodze piłkę na 1:0. Mógł zrobić wszystko, a kopnął w bramkarza. Zamknął oczy i strzelił. Szkoda, bo mógł być bohaterem.



Jakub Kamiński - 4/10

Dużo pracy w destrukcji, miał kilka zrywów z przodu, ale efektów z tego niewiele. Na pewno ma potencjał i w przyszłości kadra może mieć z niego dużo pożytku, ale na razie nie ma warunków, by brać na siebie ciężar gry.

Robert Lewandowski - 5/10

Strzelił gola z rzutu karnego, choć wykorzystał dopiero powtórzoną jedenastkę. To nie była jego gra, bo to Francuzi przeważali. Musiał się cofać po piłkę nawet do linii obrony. W pierwszej połowie oddał groźny strzał z dystansu, choć chyba lepiej gdyby postąpił altruistycznie i podał do Frankowskiego.



Arkadiusz Milik - 4/10

Wszedł na pół godziny i miał swoją szansę. Ładnie złożył się do strzału przewrotką, ale Lloris obronił. Gdy jest na boisku wypełnia luki po Lewandowskim, dlatego ten duet dobrze funkcjonuje.



Kamil Grosicki - 7/10

Wszedł na chwilę, a zrobił więcej zamieszania niż jego koledzy, którzy grali od początku. Miał trzy bardzo groźne dośrodkowania, a jedno z nich przyniosło rzut karny dla Biało-Czerwonych. Najprawdopodobniej był to jego ostatni wielki turniej w drużynie narodowej, więc było to godne pożegnanie.



Nicola Zalewski, Krystian Bielik, Jan Bednarek - bez oceny