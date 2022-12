MŚ 2022. Mistrzowie świata zbyt silni. Polska żegna się z Katarem

Cudu nie było. Choć Polska zagrała swój najlepszy mecz podczas mistrzostw świata w Katarze, to wyraźnie przegrała z obrońcami tytułu, Francją, 1:3 (0:1) i odpadła z dalszej rywalizacji. Mimo to, Polacy osiągnęli najlepszy rezultat na mundialu od 36 lat.

Francuzi zaczęli bardzo spokojnie, a my, jak w poprzednich meczach, oddaliśmy rywalowi piłkę. Było jednak widać, że Francuzi nie mają problemów z przemieszczaniem się pod nasze pole karne. W 17. minucie w groźnej sytuacji znalazł się Dembele, jednak oddał niegroźny strzał w środek bramki. W odpowiedzi, trzy minuty później obok bramki z dystansu uderzał Lewandowski.



Polscy kibice mogli przecierać oczy ze zdumienia, bo to Biało-Czerwoni przejęli inicjatywę. Świetnie grał Cash, nieźle także Bereszyński. Pewność naszej drużyny mogło zniweczyć tragiczne zagranie Przemysława Frankowskiego z 29. minuty, kiedy to oddał piłkę rywalowi w prostej sytuacji. Na nasze szczęście, Olivier Giroud pomylił się z raptem kilku metrów i nie trafił w pustą bramkę…



Polska grała zdecydowanie najlepsze spotkanie tego mundialu. W 37. minucie Bereszyński świetnie urwał się lewą stroną boiska i dograł w pole karne. Dwukrotnie strzelał Zieliński, dobijał Kamiński, ale albo bronił Lloris, albo sprzed linii bramkowej wybijał obrońca Francuzów.

Niestety, gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, Kylian Mbappe oszukał naszą linię obrony i wypatrzył niepilnowanego Giroud. Ten, w sytuacji sam na sam, nie dał szans Szczęsnemu i na przerwę schodziliśmy przy wyniku 0:1.



Drugą połowę Polacy zaczęli odważnie, przez co szybcy francuscy skrzydłowi mieli pole do popisu przy kontratakach. Francuzi sprawiali wrażenie drużyny, którą da się ugryźć, ale Biało-Czerwoni nie potrafili tego wykorzystać. Słabe spotkanie grał nasz kapitan Lewandowski, choć trzeba przyznać, że przez większą część spotkania był osamotniony.



Polska podjęła ryzyko i dała się skontrować. W 74. minucie z kontrą wyszli mistrzowie świata i Mbappe miał wystarczająco dużo miejsca, aby podwyższyć prowadzenie Trójkolorowych.



Dalsza część meczu przebiegała w spacerowym tempie. Z Polaków uszło powietrze, a Francja miała wymarzony wynik. W samej końcówce Mbappe raz jeszcze zabawił się z naszą obroną i podwyższył na 3:0. Nasza reprezentacja odpowiedziała tylko jednym golem - Robert Lewandowski ustalił wynik spotkania na 1:3 z rzutu karnego w ósmej minucie doliczonego czasu gry. Polska żegna się z mundialem w Katarze, a obrońcy tytułu całkowicie zasłużenie awansują do ćwierćfinału.







Francja - Polska 3:1



Olivier Giroud (44’), Kylian Mbappe (74’, 90+1) - Robert Lewandowski (90+8 k.)