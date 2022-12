Choroby trzustki pod lupą kieleckich naukowców. Ci badają geny chorych, by ustalić grupę pacjentów najbardziej zagrożonych. Do tej pory udało im się już odkryć wiele mutacji, między innymi zwiększających wielokrotnie ryzyko zachorowania na ostre zapalenie trzustki, które z kolei może prowadzić do powstawania nowotworu – informuje TVP3 Kielce.

