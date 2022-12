Meloni rozmawia z Włochami w mediach społecznościowych. Tematami: mafia, inflacja, bezrobocie, Ukraina i UE

Przeznaczyliśmy 30 mld euro na ochronę przedsiębiorstw i włoskich rodzin przed wysokimi cenami prądu – powiedziała premier Włoch w niedzielnym nagraniu, transmitowanym w mediach społecznościowych. Giorgia Meloni podsumowała dotychczasowe działania centroprawicowego rządu, wybranego we wrześniowych wyborach. Jak zaznaczyła jedną z podstawowych wytycznych jej gabinetu jest walka z mafią.

„Otwieramy razem moje notatniki pracy. Witajcie na moim pierwszym spotkaniu-felietonie – napisała w mediach społecznościowych Giorgia Meloni, transmitując pierwszy odcinek z serii „Gli appunti di Giorgia” (notatki Giorgii). W cotygodniowych nagraniach wideo szefowa włoskiego rządu chce przybliżać działalność rządu, poruszać bieżące tematy i odpowiadać na pytania obywateli.

– Pytają mnie często o powód, dla którego chodzę wszędzie z notatnikiem. Chodzę zawsze z zeszytem do notatek, bo wszystko zapisuję – to co muszę zrobić, to co muszę pamiętać, to co myślę, odpowiedzi na pytania, które czytam – mówiła na początku nagrania premier Włoch, dodając, że w „notatnikach jest praktycznie cała jej praca”.

Meloni podkreśliła, że rząd od początku swojej kadencji do chwili obecnej wykonał już dużo pracy. – Oczywiście w pierwszym odcinku tego felietonu trudno jest wszystko podsumować, bo nie chcę, żeby to długo trwało, ale była to też praca, która dała nam satysfakcję. Stworzyliśmy oczywiście rząd, pracowaliśmy nad jego składem, co było bardzo ważne – mówiła włoska premier, zwracając uwagę, że centroprawica zajęła się też innymi pilnymi sprawami.

Walka z mafią

– Zajęliśmy się na przykład mafią, gwarantując, że jeden z instrumentów, uznawanych za najbardziej skutecznych w walce z mafią, tj. dożywotnie więzienie (carcere ostativo) nie zniknie z naszego systemu – wskazała szefowa włoskiego rządu. Przypomniała, że został on wprowadzony za sprawą sędziów Giovanniego Falcone i Paola Borsellino.





– Byłam wierna zapowiedzi, że pierwsze działania tego rządu będą wymierzone przeciwko mafii – dodała.

31 października rząd Włoch przyjął dekret z mocą ustawy, w którym uregulowano kwestię dożywotniego więzienia; zabrania się jednak skazanemu, ubiegania się o alternatywne środki bądź okoliczności łagodzące; jedynie w przypadku chęci współpracy z wymiarem sprawiedliwości kara dożywocia może zostać zmieniona na określony czas.

Wysokie ceny za prąd

Meloni zwróciła też uwagę, że nowy rząd zajął się kwestią organizacji nielegalnych imprez, tzw. „rave” oraz energią. – Uwolniliśmy 30 mld euro, przeznaczyliśmy je całkowicie na ochronę przedsiębiorstw i rodzin tego narodu przed wysokimi cenami energii. Podjęliśmy też inne kroki w sprawie niezależności energetycznej Włoch – podkreśliła premier, wyjaśniając, że ważne jest też, by „produkować energię, a nie tylko importować”.

– Odblokowaliśmy na przykład niektóre koncesje wydobycia gazu w Morzu Adriatyckim, a w zamian za te koncesje zażądaliśmy i domagaliśmy się od firm, które wydobywają gaz, by oferowały ten gaz po niskich cenach włoskim przedsiębiorstwom energochłonnym – poinformowała.

Jak tłumaczyła, „jednym działaniem zrobiliśmy dwie rzeczy – wróciliśmy do większej produkcji włoskiej energii i przyczyniliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa produkcyjnego”.

Włoska premier przypomniała też o katastrofie na neapolitańskiej wyspie Ischia, po której ogłoszono stan wyjątkowy oraz zapewniono mieszkańcom terenu dotkniętego tragedią, by nie płacili m.in. podatków przez określony czas.

Poinformowała też, że rząd podjął środki mające na celu ochronę włoskich firm strategicznych dla państwa.

Wsparcie dla Ukrainy

Giorgia Meloni zaznaczyła też, że Włochy „broniły i będą bronić Ukrainę”. – Ale nie przerzucimy na obywateli kosztów naszych wyborów na poziomie międzynarodowym, by bronić interesu narodowego, i by bronić praworządności międzynarodowej – mówiła szefowa włoskiego rządu, przypominając o niedawnym „ryzyku wyczerpania ropy w związku z sankcjami przeciwko Rosji”.





Szefowa włoskiego rządu odniosła się też do włoskiej polityki gospodarczej. Jak wskazała, duża część zasobów została przeznaczona na energię. – Wierzymy we wzrost, wierzymy w firmy. Chcemy zbudować taką podstawę, która nie będzie przeszkadzać temu, kto chce działać – powiedziała.

Rewaloryzacja emerytur

Zwróciła też uwagę na rewaloryzację emerytur minimalnych w wysokości 120 proc. Jak wskazała, „trudno jest wyżyć z emerytury w wysokości 524 euro miesięcznie”. – To co będziemy mogli zrobić, by pomóc tym osobom, to też zrobimy – zapewniła.

Pomoc dla bezrobotnych

Meloni poruszyła też kwestię bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jej zdaniem, sprawiedliwe państwo nie powinno zapewniać wsparcia na tym samym poziomie tym, co mogą pracować i tym, którzy nie mogą wykonywać pracy. – Sprawiedliwe państwo powinno zapewnić wsparcie tym, którzy nie są w stanie pracować – niepełnosprawni, osoby starsze, rodziny bez dochodów z dziećmi na utrzymaniu, ale także wszystkim innym, którzy mogą pracować – powiedziała.

Jak podkreśliła, „sprawiedliwe państwo powinno stworzyć warunki, by obywatele mieli pracę”.

– To jest coś, co zamierzamy zrobić i to co częściowo zaczynamy robić, ponieważ w polityce gospodarczej są na przykład zachęty podatkowe dla tych, którzy zatrudniają niektóre kategorie osób – powiedziała.

Zaznaczyła, że rząd chce zapewnić bezrobotnym szkolenia i powrót na rynek pracy, zamiast utwierdzać ich w biedzie, zapewniając tylko zasiłek dla bezrobotnych. – Chcemy pomóc i ułatwić tym osobom, by mogły znaleźć pracę – wyjaśniała Meloni. Dodała też, że „to co chce zrobić, to pomóc ludziom wyjść z ich stanu ubóstwa dzięki pracy”.





