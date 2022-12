Leśnicy już sprzedają choinki. Jakie ceny? [WIDEO]

Do świat jeszcze niemal trzy tygodnie, ale nadleśnictwa już rozpoczęły sprzedaż choinek. To towar, który w porównaniu z ubiegłym rokiem zdrożał niewiele, bo o kilka złotych, co wiąże się przede wszystkim ze wzrostem ceny siatki do pakowania. Drzewko ponad trzymetrowe można kupić za 44 zł. Leśnicy zachęcają do kupowania żywych choinek, bo dzięki temu ograniczamy produkcję tworzyw sztucznych – informuje TVP3 Bydgoszcz.

Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez żywej choinki. Wprawdzie jeszcze trochę czasu do wigilii, jednak już pojawiają się pierwsze osoby w nadleśnictwie, by zdążyć przed 6 grudnia. – Oczywiście przed domem trzeba mieć pięknie wystrojone, pięknie pachnie, do domu kupię też. Przyjadę przed 24 grudnia i kupię też do domu – zaznacza Karolina Stankiewicz, mieszkanka bydgoskiego Fordonu.





W podbydgoskim Żołędowie w niektóre weekendowe dni można kupić nie tylko już ścięte drzewko, ale też samemu odwiedzić plantację i tam wybrać rosnącą jeszcze choinkę. Każdy ma szansę znaleźć to, co mu pasuje. Ważna jest wysokość, rozłożystość, symetryczność.





– Jednym się podoba taka gęstsza, innym podoba się taka rzadsza. Niektórzy podchodzą i mówią elegancka jest, inni podchodzą oglądają zastanawiają się, ale zawsze jakąś tam wybiorą – podkreśla Daniel Dekowski, pracownik Nadleśnictwa Żołędowo.



Jak przekonują leśnicy, wybierając naturalne choinkę wcale nie niszczy się przyrody, bo jeśli jest ona z legalnego źródła, to pochodzi z plantacji. Tam drzewka rosną w jednym celu: z myślą właśnie o strojeniu domów na święta Bożego Narodzenia.





– Trzeba wiedzieć i wszystkim to powtarzamy, że te choinki, czyli świerki, są pozyskiwane, wycinane z gruntów. One z reguły rosną na gruntach rolnych czy innych nieużytkach, również pod liniami energetycznymi. Jesteśmy ekologiczni, więcej hodujemy choinki naturalnie – informuje Piotr Tabaka, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Żołędowie. TVP3 Bydgoszcz zwraca uwagę, że to sięganie po żywe drzewko to ograniczanie produkcji plastiku. Ma się też pewność, że towar pochodzi prosto od producenta i jest świeży.