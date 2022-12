Deathmetalowe nietoperze growlują towarzysko

Odrębne struktury w krtani pozwalają nietoperzom wydawać przydatne w zachowaniach społecznych dźwięki o niskiej częstotliwości dzięki technice podobnej do "growlu" typowego dla deathmetalowych wokalistów – informuje pismo „PLOS Biology”.

Nietoperze znane są ze zdolności do echolokacji wykorzystującej ultradźwięki, jednak mają niezwykle dużą skalę głosu – 7 oktaw. To więcej niż rekordowi wokaliści wśród ludzi – Axl Rose i Mariah Carey (nieco ponad 5 oktaw). Większość ssaków „wyciąga” 3- 4 oktawy, osoby umiejące śpiewać - 2-3, a ludzie bez przygotowania zaledwie 1,5. Amatorskie próby przekroczenia granic swoich możliwości mogą prowadzić do kompletnego ochrypnięcia.





Aby zrozumieć, w jaki sposób różne struktury wokalne umożliwiają nietoperzom taką uniwersalność, Coen Elemans z University of Southern Denmark i jego współpracownicy pobrali krtanie od pięciu dorosłych nietoperzy, nocków rudych (Myotis daubentonii). Krtanie zostały odpowiednio umocowane, podłączono do nich przepływ powietrza, aby naśladować naturalną wokalizację i sfilmowano z prędkością 250 000 klatek na sekundę. Następnie naukowcy wykorzystali uczenie maszynowe do zrekonstruowania ruchu błon głosowych, które były zasłonięte przez inne struktury.





Jak się okazało, ciśnienie powietrza generuje samopodtrzymujące się wibracje błony głosowej przy częstotliwościach od 10 do 70 kiloherców, wystarczające do echolokacji. Natomiast grube fałdy błony tuż nad strunami głosowymi, zwane „fałdami komorowymi”, wibrują z częstotliwościami od 1 do 3 kiloherców i prawdopodobnie biorą udział w wytwarzaniu odgłosów społecznych o niższej częstotliwości.





Także niektórzy ludzie potrafią używać swoich fałdów komorowych do wokalizacji o niskiej częstotliwości, takich jak deathmetalowy growl i tuwiński śpiew gardłowy.





„Pokazujemy, że nietoperze wibrują niezwykle cienkimi i lekkimi membranami wystającymi z ich fałdów głosowych, aby wywoływać ultradźwięki o wysokiej częstotliwości w celu echolokacji. Aby rozszerzyć swój ograniczony dolny zakres wokalny, nietoperze wydają agresywne dźwięki fałdami komorowymi - jak w przypadku deathmetalowych growli” – piszą autorzy.