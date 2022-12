Dzień Górnika. „Węgiel kamienny, brunatny, to nasze bogactwo naturalne”

Siarka, węgiel kamienny, brunatny, miedź, gaz ziemny, to nasze bogactwo naturalne, a jego wydobycie to jeden z fundamentów polskiej gospodarki – podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w życzeniach barbórkowych skierowanych do pracowników branży górniczej.

Wicepremier Sasin przypomniał, że 4 grudnia przypada Dzień Górnika. Z tej okazji skierował „serdeczne słowa do wszystkich pracowników branży górniczej”.





„Dzień Św. Barbary – patronki górników, to szczególna okazja do refleksji nad wieloletnią tradycją górnictwa w Polsce. W tym dniu pragnę przekazać wyrazy szacunku, uznania oraz podziękować za codzienne zaangażowanie górników i pracowników branży wydobywczej” – przekazał Sasin w życzeniach barbórkowych zamieszczonych w niedzielę na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.





Jeden z fundamentów gospodarki





Szef MAP podkreślił, że „siarka, węgiel kamienny, węgiel brunatny, miedź, gaz ziemny, to nasze bogactwo naturalne, a jego wydobycie to jeden z fundamentów polskiej gospodarki”.





„Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie współdziałanie tysięcy osób – geologów, inżynierów, pracowników nadzoru i służb ratunkowych – a przede wszystkim górników. Dziś wszyscy Polacy są myślami z tymi, którzy każdego dnia wykonują swoje obowiązki z narażeniem życia podkreślił.





Jak wskazał, 4 grudnia wspominamy również tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoją ofiarną pracę. „Nie ma ich wśród nas, odeszli na wieczną szychtę ale pozostaną zawsze w naszych sercach, jako symbol poświęcenia dla drugiego człowieka” – przekazał.

„Dziś jedyne słowo, które przychodzi na myśl to – dziękuję. Za Państwa trud, zaangażowanie, poświęcenie. Za etos pracy i życia górnika, pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie. W dzień uroczystych obchodów dnia patronki górników dziękujemy również Państwa najbliższym. To Oni każdego dnia wspierają Państwa, otaczając opieką i troską” – podkreślił Sasin.

Podziękowania od minister klimatu





Podziękowania górnikom wyraziła w niedzielę także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. „Dzisiaj 4 grudnia – Barbórka. Dziękuję Górnikom, Gazownikom i Naftowcom za ich pracę i zaangażowanie, które odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niech Św. Barbara ma Was zawsze w opiece” – napisała minister Moskwa na Twitterze.

Przypadająca w niedzielę Barbórka jest tradycyjnym Dniem Górnika obchodzonym co roku 4 grudnia. Barbórka obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku i Lubelszczyźnie, gdzie wydobywa się węgiel kamienny, ale też w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.





Wraz z firmami eksploatującymi kopaliny pospolite – kruszywa, piasek i żwir – w Polsce jest ok. 7,5 tys. zakładów górniczych: podziemnych, otworowych i odkrywkowych. Łącznie krajowy przemysł wydobywczy bezpośrednio zatrudnia niespełna 170 tys. pracowników, w tym ponad 75 tys. w kopalniach węgla kamiennego.