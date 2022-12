Eksplodujące przesyłki w Hiszpanii. Już wiadomo, skąd zostały wysłane

Przesyłki zawierające ładunki wybuchowe, które w ostatnich dniach trafiły do hiszpańskich instytucji politycznych i gospodarczych, zostały wysłane z Valladolid na północy Hiszpanii – poinformowała agencja Reuters, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa. Żadna osoba nie została do tej pory zidentyfikowana jako nadawca sześciu przesyłek.

W sobotę dziennik „La Razon” podał, że przesyłki mają związek z wyjazdem hiszpańskich ekspertów na Ukrainę w celu zbadania zbrodni wojennych popełnionych tam przez rosyjskie wojska. Według gazety z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że za wysyłką stoi prawdopodobnie jedna osoba – tzw. samotny wilk, prawdopodobnie niepowiązany z żadną organizacją przestępczą. Ale osoba ta jest bardzo dobrze przeszkolona.





Pierwsza przesyłka została wysłana do siedziby premiera Hiszpanii 24 listopada. W środę 30 listopada podobna przesyłka trafiła do ambasady Ukrainy w Madrycie, gdzie podczas otwierania koperty lekko ranny został jeden z pracowników placówki.





W kolejnych godzinach przesyłki z ładunkami wybuchowymi trafiły do firmy zbrojeniowej z Saragossy, ministerstwa obrony Hiszpanii, ambasady USA w Madrycie, a także do bazy wojskowej w Torrejon de Ardoz pod Madrytem.





