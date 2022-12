Największe wyłudzenia VAT w historii UE. Rozbito gang

Prokuratura Europejska (EPPO) we współpracy z hiszpańskimi i portugalskimi służbami policyjnymi rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która dopuściła się rekordowych wyłudzeń podatku VAT w historii Unii Europejskiej, opiewających łącznie na ponad 2,2 mld euro.

Jak poinformowała w sobotę hiszpańska Gwardia Cywilna (Guardia Civil), gang działał w 14 państwach UE. Proceder polegał na wyłudzaniu podatku VAT od obrotu sprzętem elektronicznym.

W Hiszpanii grupa działała w aglomeracji Barcelony oraz w kurorcie Marbella na południu kraju.

Z informacji portugalskich służb policyjnych wynika, że śledztwo ruszyło w kwietniu 2021 r. po tym, jak w Coimbrze wykryto grupę wyłudzającą podatek VAT od obrotu telefonami komórkowymi, komputerami i innym sprzętem elektronicznym.

Według służb Portugalii w koordynowaną przez EPPO operację zaangażowanych było 9000 urzędników i policjantów. W innych państwach UE akcję wsparło 600 osób.

Prokuratura Europejska we współpracy z organami ścigania 14 państw członkowskich UE przeprowadziła równolegle czynności dochodzeniowe – w Belgii, na Cyprze, we Francji, w Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Litwie, w Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii. Przeprowadzono też ponad 200 przeszukań w Czechach, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, na Słowacji i w Szwecji.

Jak poinformowała EPPO, wszystkie zebrane dane są analizowane, a dochodzenie w sprawie zorganizowanych grup przestępczych stojących za tymi działaniami jest kontynuowane. Szacunkowe szkody wynoszą obecnie 2,2 miliarda euro.