„Taka jest nasza wizja Unii Europejskiej”. Mocne wystąpienie Bielana podczas Warsaw Summit

Polska jest wiarygodnym ogniwem europejskiej gospodarki i istotnym partnerem współpracy politycznej; pomimo trudności, jakie stawia przed naszym krajem KE, zdecydowana większość naszych rodaków uważa, że Polska w Unii, to Polska silniejsza – podkreślił lider Partii Republikańskiej Adam Bielan podczas dwudniowego spotkania EKR Party Warsaw Summit

W sobotę lider Partii Republikańskiej Adam Bielan zabrał głos w debacie pt. „Europa naszych marzeń”, która jest podsumowaniem dwudniowego spotkania EKR Party Warsaw Summit. W spotkaniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki. W panelu zdalne wystąpienia wygłosili nowa premier Włoch Giorgia Meloni oraz lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal.





Bielan podkreślił, że „Polska jest wiarygodnym ogniwem europejskiej gospodarki, przewidywalnym sojusznikiem i istotnym partnerem we współpracy politycznej".





– Pomimo trudności, jakie stawia przed naszym krajem Komisja Europejska, zdecydowana większość naszych rodaków uważa, że Polska w Unii, to Polska silniejsza, bogatsza i bezpieczniejsza – mówił Bielan.





Jaka przyszłość Unii Europejskiej?





– Postulujemy utrzymanie jednomyślności w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej oraz sprzeciwiamy się modyfikacji traktatów sprzyjających tworzeniu się wąskich koalicji grup krajów – stwierdził polityk w trakcie ECR Party Warsaw Summit w Warszawie.





– Sprzeciwiamy się przekształceniu UE w superpaństwo federacyjne. Nasza wizja Unii to związek państw narodowych kierujących się zasadą solidarności i subsydiarności oraz poszanowaniu tożsamości i suwerenności narodowej – oznajmił Bielan.

– Odrzucamy również federalizację UE w oparciu o koncepcję tzw. Europy wielu prędkości – dodał.





– My, Republikanie chcemy silnej, aktywnej Polski w Unii, ale jesteśmy też eurorealistami. Widzimy, jak bardzo przez ostatnie lata organizacja ta zmieniła się pod naciskiem narodowych aspiracji kilku krajów tak zwanej starej Unii. I dlatego nie akceptujemy Unii, w której liczą się interesy tylko tych najsilniejszych – podkreślił lider Partii Republikańskiej.





– My – jak dodał – „również jesteśmy silni”. – Jako europejscy konserwatyści i reformatorzy dysponujemy jedną czwartą głosów w Radzie Europejskiej, będąc drugą co do wielkości partią europejską w tym ciele – podkreślił polityk.





– Państwa, w których sprawujmy rządy, to ponad sto milionów obywateli Unii. Razem mamy więc ogromny potencjał i reprezentację bez której nie da się reformować Unii Europejskiej – dodał Bielan.





– Chcemy umacniać pozycję i należyte miejsce Polski w Unii Europejskiej, dlatego podstawowym celem naszej polityki europejskiej będzie utrzymanie zasady jednomyślności przy wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w traktatach – powiedział lider Partii Republikańskiej.