Prezes PiS: Działamy skutecznie, walczymy z inflacją, nie uderzając w społeczeństwo

Działamy skutecznie wobec wyzwań i w stosunku do tego, co obiecywaliśmy. I z tego się wywiązaliśmy – powiedział w sobotę w Zielonej Górze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wskazał też, że stosowane są „najróżniejsze metody ograniczenia inflacji, ale takie, które nie uderzają w społeczeństwo”.

Podczas wystąpienia w Zielonej Górze Kaczyński wskazał, że rząd PiS „cały czas obniżał podatki, one zostały obniżone w wielu wymiarach, a mimo wszystko pieniędzy było o ok. 1 bln zł więcej”. – To wynikało także ze wzrostu PKB i z inflacji w ostatnim czasie, ale to jest blisko 1 bln złotych więcej. Dzięki temu możemy wydawać ok. 80 mld zł na politykę czysto socjalną. Możemy wydawać dwa razy więcej w liczbach bezwzględnych na służbę zdrowia – powiedział prezes PiS.

Zastrzegł, że z uwzględnieniem inflacji wzrost wydatków na służbę zdrowia wyniósł 75-80 proc. Dodał, że problem niskich płac w służbie zdrowia został już rozwiązany. – Doświadczony lekarz z drugą specjalizacją – w tej starej wersji – od 10 lat ma dochód na poziomie 75 tys. zł miesięcznie, a wiec 900 tys. zł rocznie. Taką informację otrzymałem z rządu. Oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę wszystkich lekarzy, to ten średni dochód jest niższy, ale nadal na przyzwoitym poziomie – powiedział Jarosław Kaczyński.

Przypomniał, że dwukrotnie wzrosły wydatki na obronę i że w jeszcze większym stopniu wzrosły wydatki na obronność. I ten wzrost wydatków został osiągnięty bez tworzenia zagrożeń kryzysem finansowym. Dodał, że wzrost „oprocentowania obligacji”, który trwał przez chwilę, już się cofnął.

– Działamy skutecznie wobec wyzwań i w stosunku do tego, co obiecywaliśmy. I z tego się wywiązaliśmy. To ma znaczenie w sensie realnym, odnoszącym się nie tylko do różnych dziedzin życia, ale także jeśli idzie o sens demokracji. Jeśli demokracja ma polegać na tym, że w kampanii obiecuje się złote góry i potem tego się nie realizuje, to jest fikcja, to jest manipulacja nie demokracja. Jeśli jednak rządzący dotrzymują słowa, to mamy do czynienia z demokracją. W Polsce jest demokracja. W poprzednich latach była wielka manipulacja – powiedział Kaczyński.

Dodał, że nie wszystko się udało i jako przykład porażki wskazał budownictwo mieszkaniowe. Przypomniał, że w ramach programu Mieszkanie plus powstało lub powstaje łącznie 40 tys. mieszkań. – Musimy przystąpić do tego jeszcze raz, przełamać opór deweloperów, którzy mają wysokie marże i ich bronią, nie chcą, aby mieszkania były dostępne dla ludzi o średnich dochodach, a taki był nasz cel. To się okazało niewykonalne w trakcie tej wojny politycznej, jaką nam wytoczona, ale po trzecim zwycięstwie to będzie wykonalne – stwierdził lider PiS.

Walka z inflacją





Jarosław Kaczyński podkreślił, że z inflacją można walczyć na dwa sposoby. – Z inflacją można walczyć – skutecznie, trzeba przyznać i tutaj efekty zwykle przychodzą szybko – ograniczając popyt, zmniejszając, co za tym idzie, nacisk na rynek i uderzając w kieszenie zwykłych obywateli, i stwarzając jednocześnie mechanizm, który powoduje, że gospodarka zaczyna się cofać – powiedział na spotkaniu w Zielonej Górze.

– Jak jest mniejszy popyt to jest mniejsza produkcja. Jak jest mniejsza produkcja to mniejsze zatrudnienie. Jak mniejsze zatrudnienie to znów mniejszy popyt, bo ludzie nie mają pieniędzy. I to koło zaczyna się kręcić nie w stronę rozwoju, tylko w drugą stronę – wyjaśnił Kaczyński. Jego zdaniem, do takich sytuacji doszło trzy razy: po reformie Balcerowicza, na przełomie lat 90. i 2000. oraz w wyniku kryzysu finansowego 2008 roku.

Kaczyński zaznaczył, że PiS stosuje natomiast „najróżniejsze metody ograniczenia inflacji, ale takie nieuderzające w społeczeństwo”. Wymienił m.in. zamrożenia cen, dopłaty czy ulgi i rozwiązania dla kredytobiorców, w tym wakacje kredytowe.

Prezes PiS przekazał, że z takich wakacji korzysta 70 procent kredytobiorców. – Wakacje kredytowe obejmują 260 miliardów złotych. To są kredyty na 260 miliardów złotych. Bez kosztów budżetowych, bo to banki za to płacą, to jest bardzo duża ulga – powiedział.

Kaczyński zaznaczył, że według rządu inflacja od kwietnia będzie już spadała. – Później ten proces powinien być coraz szybszy – dodał.

Prezes PiS wskazał cele – przejście przez inflację, nienaruszenie poziomu życia ludzi i nieuruchomienie mechanizmu antyrozwojowego.

GUS podał w środę, że inflacja w listopadzie wyniosła rdr 17,4 proc., a mdm 0,7 proc.

„Bezpieczna i dobra przyszłość”

Jarosław Kaczyński powiedział też, że „tylko obóz patriotyczny może nam zapewnić bezpieczną i dobrą przyszłość”, wskazując, że „obóz patriotyczny to właśnie my, to Zjednoczona Prawica, to jest obóz polski”.

Prezes PiS mówił także, że „wbrew opowieściom naszych przeciwników, w naszym narodzie jest naprawdę wielki potencjał, nie do końca jeszcze wykorzystamy”.

– Doświadczenia ostatnich trzydziestu kilku lat pokazują, że ta konstrukcja państwa, która wyrastała z bardzo prymitywnego liberalizmu, liberalizmu w formule dużo, dużo bardziej prymitywnej niż liberalizm zachodnioeuropejski, że ta formuła jest formułą nieskuteczną i niepozwalającą wykorzystać naszego potencjału, naszych możliwości, szczególnie tego zgromadzonego w ciągu tych trzydziestu paru lat dzięki postępowaniu oświaty w polskich głowach – powiedział Kaczyński.





– Ten potencjał w dalszym ciągu jest czymś w niemałej mierze uśpionym. Jeżeli ktoś go może obudzić – to właśnie my – podkreślił.





