Kanclerz Scholz zadowolony z pierwszego roku swoich rządów

Rok po objęciu urzędu kanclerza Niemiec Olaf Scholz dokonał pozytywnego bilansu kierowanego przez siebie rządu. Podkreślił, że „ten rok został oczywiście naznaczony przede wszystkim brutalną wojną Rosji przeciwko Ukrainie”, ale ocenił, że wsparcie udzielone przez Berlin Ukrainie było słuszne. Wcześniej jednak rząd federalny nie wywiązywał się od razu z obietnic dotyczących dostaw uzbrojenia.

– Każdego dnia widzimy zniszczenia. Codziennie śledzimy, ile osób pada ofiarą rosyjskich bomb. I dlatego słuszne było nasze wsparcie dla Ukrainy, finansowe, humanitarne, a także w postaci broni – powiedział Scholz w opublikowanym w sobotę odcinku z cyklu „Kanzler Kompakt”.

Czy Niemcy wspierają Ukrainę?





Wcześniej, już po wybuchu wojny 24 lutgo Niemcy opóźniały się z dostawami broni na Ukrainę, mimo składanych obietnic dostawy przez kanclerza. Chociażby w drugiej połowie sierpnia „Welt” wskazywał, że od czerwca w ministerstwie obrony RFN kilka razy w miesiącu, w regularnych odstępach, odbywały się spotkania wysokiego szczebla, w których brała udział szefowa tego resortu Christine Lambrecht. Na spotkaniach tych „strona ukraińska za każdym razem prosiła o więcej dostaw tego typu broni, które Niemcy dostarczyły już wcześniej”.

„Nasze prośby były zawsze rejestrowane i spisywane (przez Urząd Kanclerski). Ale to jak dotąd nie przyniosło żadnego efektu” - stwierdzili wówczas przedstawiciele ukraińskiego rządu w rozmowie z „Welt”. Niemiecki resort obrony tłumaczył, że „Bundeswehra sama potrzebuje sprzętu, ponieważ Niemcy muszą wywiązywać się z zobowiązań sojuszniczych na wschodniej flance NATO”.





Jak przypomniał „Welt”, „tym argumentem Scholz już wiosną odwlekał dostawy ciężkiej broni na Ukrainę”.

W ramach podsumowania tegorocznej pracy rządu kanclerz wskazał, że mimo zobowiązań wobec Ukrainy, nie zapomniano o potrzebach niemieckiego społeczeństwa. – Ale nie zaniedbaliśmy zadań, które są wymagane dla spójności naszego społeczeństwa – ocenił, przypominając, że pakiety pomocowe wprowadzone przez jego rząd są warte prawie 100 mld euro.

– Zmobilizowaliśmy (też) 200 mld euro, aby zapewnić, by ceny energii elektrycznej, gazu i ogrzewania nie poszybowały w górę w tym roku, (a także) w przyszłym i kolejnym – dodał.

Stan niemieckich sił zbrojnych





W wystąpieniu wideo Scholz wymienił też inne działania swojego rządu: 100-miliardowy fundusz specjalny dla Bundeswehry, podwyższenie płacy minimalnej do 12 euro, a także podwyżkę dodatku mieszkaniowego i dodatku na dzieci.

Pod koniec listopada niemiecka prasa pisała jednak o „gorszym stanie Bundeswehry niż przed wybuchem wojny na Ukrainie” . Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ustalił, że „luki w wyposażeniu niemieckiej armii są olbrzymie”, a rząd Olafa Scholza nie uczynił nic, aby je wypełnić.

Jak wskazano, lista deficytów, kompromitujących rząd, jest znacznie dłuższa, niż mogłoby się wydawać. „To, że w Europie przestano się bać naszej armii, może być akurat zaletą. Natomiast to, że Bundeswehra stała się przedmiotem szyderstw i parodii, już raczej nie” – napisano.

Publicysta stwierdził, że decyzja o przeznaczeniu na wzmocnienie sił zbrojnych 100 miliardów euro jest jedynie „kampanijną retoryką”. „Bundeswehra jest bezbronna. Właściwie jest gorzej niż przed wojną, bo dostarczany Ukrainie sprzęt nie jest zastępowany nowym” – wskazał „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Samoocena kanclerza Niemiec





Scholz w omawianym bilansie wspomniał też o rozbudowie odnawialnych źródeł energii i budowie terminali skroplonego gazu ziemnego na wybrzeżu. Jak zauważa portal dziennika „Welt”, w jubileuszowym wystąpieniu kanclerz „powstrzymał się od samokrytycznych uwag”.

Rząd koalicyjny socjaldemokratycznej SPD, Zielonych i liberalnej FDP powstał w grudniu ubiegłego roku. Wcześniej we wrześniowych wyborach do Bundestagu zwyciężyła SPD, której kandydatem na kanclerza był Olaf Scholz.

Rozmowa Scholza z Putinem





Kanclerz Niemiec odbył w piątek godzinną rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem o rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej skutków. Rzecznik prasowy rządu w Berlinie poinformował, że Scholz szczególnie potępił rosyjskie naloty na infrastrukturę cywilną na Ukrainie.

Jak dodał rzecznik, kanclerz w trakcie rozmowy podkreślał też „determinację Niemiec we wspieraniu Ukrainy w zapewnieniu jej zdolności obronnych przed rosyjską agresją”. Inni przywódcy europejscy, poza prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, nie kontaktują się bezpośrednio ze rosyjskim zbrodniarzem wojennym.

Scholz zasugerował też, że Europa powinna wrócić do przedwojennego „ładu pokojowego” z Rosją i rozwiązać „wszystkie kwestie wspólnego bezpieczeństwa” po wojnie na Ukrainie, jeśli Putin będzie skłonny wyrzec się agresji wobec sąsiadów. Zbrodniarz wojenny wcześniej jednak wyjawiał plany imperialistyczne. Mówił o tym zastępca polskiego ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w wywiadzie opublikowanym pod koniec listopada we włoskim dzienniku „Il Messaggero”.

Zaznaczył, że od lat dochodzi do głosu nowy rosyjski imperializm. „Nasze dane wskazują na to, że Kreml jest zjednoczony wokół imperialnych aspiracji, a wszelka krytyka nie dotyczy strategii samej w sobie, ale środków, by osiągnąć wyznaczone cele” – wskazał Żaryn.

Podczas dyskusji panelowej na Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa Scholz powiedział w piątek, że docelowo chciałby przywrócić ustalenia dotyczące bezpieczeństwa wypracowane podczas zimnej wojny i po niej, o ile Moskwa byłaby gotowa je honorować. Niemiecki kanclerz mówił, że istnieje „gotowość” do zaangażowania się rozmowy z Kremlem w takich kwestiach jak kontrola zbrojeń i rozmieszczenie rakiet, pod warunkiem, że Putin przestanie próbować rozszerzać terytorium Rosji poprzez inwazje.

Według kanclerza „musimy wrócić do porozumień, które mieliśmy w ostatnich dekadach i które były podstawą ładu pokojowego i bezpieczeństwa w Europie”. – A dla Rosji oznacza to również, że akceptuje ona, że istnieją otwarte społeczeństwa, demokracje, które podążają zupełnie inną drogą w kwestii tego, jak są rządzone i jak przyciągają ludzi – mówił.

– Możemy wrócić do porządku pokojowego, który działał, i ponownie go zabezpieczyć, jeśli w Rosji jest wola powrotu do tego porządku pokojowego – podkreślił Scholz.

Jak zaznaczył brytyjski dziennik „The Times”, który przywołuje tę wypowiedź, do tej pory przywódcy państw NATO bardzo ostrożnie wypowiadali się na temat przyszłych relacji z Rosją i podkreślali, że tylko Ukraina może określić warunki, na których jest gotowa zakończyć wojnę.





Gazeta przypomina, że w dniach poprzedzających rosyjską inwazję w lutym Scholz odwiedził Putina w Moskwie, aby podjąć ostatnią próbę uniknięcia wojny poprzez negocjacje w sprawie wspólnej europejskiej architektury bezpieczeństwa, a podobnie jak prezydent Francji Emmanuel Macron, utrzymuje on od tego czasu okresowe kontakty telefoniczne z rosyjskim prezydentem, zaś niemieckie służby dyplomatyczne utrzymują wiele otwartych kanałów z Kremlem.