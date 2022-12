Sadoś o konfiskacie rosyjskich majątków: Jak najszybciej prace legislacyjne

Konfiskata majątków rosyjskich oligarchów i rosyjskich instytucji publicznych – i przeznaczenie tych środków na wsparcie Ukrainy, a po wojnie na jej odbudowę – o wprowadzenie takich sankcji na poziomie unijnym apelował premier Morawiecki już bezpośrednio po 24 lutego. Po ponad dziewięciu miesiącach temat podjęła Komisja Europejska. – W tej chwili najważniejsze jest, żebyśmy możliwie najszybciej realizowali prace legislacyjne – mówi w rozmowie z TVP Info stały przedstawiciel Polski przy UE, Andrzej Sadoś.

– Tu oczywiście potrzebny jest wysiłek legislacyjny na poziomie europejskim i krajowym. Chcemy nie tylko zamrażać aktywa rosyjskiego banku centralnego i instytucji publicznych – oraz aktywa znajdujące się w systemie bankowym, które są wielokrotnie większe - ale również wykorzystywać je tak potrzebną pomoc dla Ukrainy: humanitarną, makrofinansową, wojskową. A w przyszłości, po zwycięskim dla Ukrainy zakończeniu wojny, na odbudowę Ukrainy. Rosja musi zapłacić za niszczoną infrastrukturę, za zbrodnie wojenne. Element rosyjskiej odpowiedzialności finansowej za odbudowę Ukrainy jest fundamentalny – mówił ambasador Sadoś.





Jak wyjaśnił, prywatne aktywa znajdujące się w zachodnim systemie bankowym szacowane są na nawet ponad 70 mld euro. – Mówimy o aktywach finansowych, o odsetkach od tych aktywów, więc jest tu duża przestrzeń do podjęcia działań – ocenił polski dyplomata.





Sadoś przypomniał, że premier RP „w pierwszych dniach po 24 lutego formalnie zaproponował instytucjom europejskim i pozostałym członkom Rady Europejskiej podjęcie takich właśnie prac legislacyjnych”. – Trochę szkoda, że tak późno, ponad dziewięć miesięcy od rozpoczęcia działań wojennych, ale w tej chwili najważniejsze jest, żebyśmy możliwie najszybciej realizowali prace legislacyjne – podkreślił.





Odnosząc się do realizacji drugiego bardzo ważnego postulatu Polski, ustalenia maksymalnej ceny na rosyjską ropę i gaz, Andrzej Sadoś przypomniał, że UE i G7 przyjęły częściowe embargo na rosyjską ropę „po kilkutygodniowych dyskusjach, m.in. pod wpływem obrazów rosyjskich zbrodni wojennych w Buczy, w Irpieniu, które wstrząsnęły opinią publiczną w Europie i na całym świecie”.

– To embargo miało wejść w życie 5 grudnia. Z różnych powodów podniosły się postulaty dostosowania obecnego reżimu sankcyjnego do aktualnej sytuacji na rynkach paliw. Podjęliśmy działania, których celem było zapobieżenie niekontrolowanemu wzrostowi cen ropy, w wyniku którego Rosja zarabiałaby więcej a świat musiałby więcej płacić za ropę z różnych kierunków, również alternatywnych do Rosji – tłumaczył dyplomata. Jak wskazał, w wyniku tych działań „wpływy do rosyjskiego budżetu czyli finansowanie rosyjskiej machiny wojennej zostały ograniczone”.





Działania te to „po pierwsze dostosowaniu tego reżimu sankcyjnego towarzyszy przyjęcie nowych bardzo surowych sankcji wymierzonych w Rosję”. Ponadto, jak mówił stały przedstawiciel Polski przy UE, pułap maksymalnej ceny na rosyjską ropę „został ustanowiony na poziomie niższym od cen rynkowych”.





– Cena wyjściowa maksymalnej ceny na rosyjską ropę jest niższa o ponad 14 proc. Stosujemy dynamiczny mechanizm dostosowujący maksymalną cenę rosyjskiej ropy do cen rynkowych na poziomie co najmniej 5 proc. niższym – wyjaśniał Andrzej Sadoś.