W grudniu 160 kilometrów nowych dróg dla polskich kierowców

Dobre informacje dla kierowców. W grudniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odda do użytku ponad 160 kilometrów nowych dróg. Najważniejsza informacja dotyczy zakończenia budowy autostrady A1, której ostatni odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem w ciągu najbliższych tygodni zostanie oddany do użytku na całej szerokości (po trzy pasy ruchu w każdym kierunku).

Autostrada A1, która rozpoczyna się nieopodal Trójmiasta, a kończy na granicy Polski w pobliżu czeskiej Ostrawy, przecina Polskę z północy na południe i liczy 584 kilometry. Jej budowa rozpoczęła się w... 1978 roku od odcinka Tuszyn-Piotrków Trybunalski.

To nie koniec dobrych wiadomości. Zmotoryzowani jadący nad polskie morze skazani na korek w Rewie i Redzie zyskają lada dzień wygodny bypass w postaci drogi S6 od węzła Gdynia Wielki Kack na trójmiejskiej obwodnicy do Bożegopola nieopodal Wejherowa. 40 kilometrów nowej drogi.

Wygodniej na Litwę

Kolejne dobre informacje to te dla osób podróżujących na Litwę. Do końca roku ma zostać otwarty przeszło 24-kilometrowy odcinek drogi S61 od obwodnicy Suwałk do granicznego Budziska. Tym samym od granicy państwa kierowcy mają do dyspozycji nieomal 40 kilometrów wygodnej drogi ekspresowej, a wiosną otwarty zostanie kolejny odcinek Wysokie - Ełk. Cała droga S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do Budzisk według planów ma powstać do 2025 roku.

Z kolei mieszkańcy stolicy doczekają się już teraz otwarcia krótkiego (2,53 km), ale ważnego odcinka drogi S17 pomiędzy Węzłem Lubelska i Węzłem Zakręt umożliwiającym wygodny dostęp do drogi ekspresowej prowadzącej do Lublina dla wielu mieszkańców stolicy. Niezbyt dobra informacją jest ta, że wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom nie dojdzie do zapowiadanego częściowego oddania środkowego odcinka drogi S7 Warszawa Grójec, który połączyłby drogą ekspresową Warszawę z Małopolską. To połączenie zostanie uruchomione prawdopodobnie dopiero wiosną.

Bezpieczniej w Nowym Mieście Lubawskim

Odetchną też mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego, którzy dostaną jeszcze w tym roku do dyspozycji przeszło 17-kilometrową obwodnicę tego miasta. Zostanie również oddany do użytku pierwszy warmińsko-mazurski odcinek drogi S5 – Ornowo-Wirwajdy.

W sumie w mijającym roku GDDKiA oddała i jeszcze odda do użytku kierowców 329 kilometrów dróg.