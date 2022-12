Premier Włoch: Mądrość Polski pomogła uniknąć eskalacji brutalnej napaści Putina

Przyszłość Europy będzie konserwatywna – zapewniła w sobotę premier Włoch Giorgia Meloni podczas wideo przemówienia w ramach spotkania ECR Party Warsaw Summit. Szefowa włoskiego rządu podziękowała też Polakom za okazanie solidarności z narodem ukraińskim.

W przekazie podczas szczytu republikańskiego szefowa partii EKR pozdrowiła „swoich przyjaciół”. – Drodzy przyjaciele z Polski, przede wszystkim serdecznie pozdrawiam was – a szczególnie moich przyjaciół premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Z wielką przyjemnością zwracam się do państwa zarówno jako premier rządu włoskiego, jak i przewodnicząca Europejskiej Partii Konserwatywnej – zaczęła przemówienie Meloni.

Złożyła też kondolencje rodzinom ofiar zdarzenia w minionym miesiącu w Przewodowie, gdzie zginęły dwie osoby. – Przede wszystkim chciałabym wyrazić moje najgłębsze kondolencje dla rodzin ofiar 15 listopada. W tamtych godzinach cały świat przeżywał koszmar eskalacji brutalnej napaści Putina na Ukrainę. Tylko mądrość państw NATO – w pierwszej kolejności Polski – pomogła ich uniknąć – zaznaczyła szefowa włoskiego rządu centroprawicowego.

Wsparcie dla Ukrainy

Zapewniła też, że Włochy nadal będą wspierać Ukrainę. – Gdy zagrożona jest nasza wolność i bezpieczeństwo, musimy stanąć razem i bronić się oraz chronić nawzajem a Włochy będą nadal gwarantować wsparcie finansowe i wojskowe dla Kijowa zgodnie z zobowiązaniami określonymi na poziomie Unii Europejskiej i NATO. To jest nasz wspólny cel, to jest nasz wspólny interes i obowiązek – podkreśliła szefowa partii EKR.





Meloni podziękowała też narodowi polskiemu za otwarcie swoich serc i domów dla ukraińskich uchodźców. – Chciałabym również wyrazić serdeczne podziękowania dla narodu polskiego za otwarcie swoich serc i domów ukraińskim uchodźcom, uciekającym przed wojną. Dziękuję bardzo za to, że w konkretny sposób pokazaliście, co oznacza solidarność – powiedziała.

Odpowiedź UE na kryzys energetyczny

Premier Włoch zwróciła uwagę, że Europejczycy oczekują konkretnych działań ze strony rządów w kontekście kryzysów. – Drodzy przyjaciele, żyjemy w trudnym i zmieniającym się kontekście międzynarodowym. Podczas gdy my musimy radzić sobie ze skutkami wojny na Ukrainie, nasi obywatele wciąż oczekują odpowiedzi na ciągły wzrost kosztów energii i żywności. Nie mamy już czasu do stracenia i potrzebujemy wspólnej odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej – mówiła Meloni

– Jednocześnie musimy przemyśleć i skrócić nasze łańcuchy dostaw, zwłaszcza w odniesieniu do produkcji żywności, energetyki, sektora cyfrowego i ochrony zdrowia. Nie możemy bowiem pozwolić, aby kraje trzecie, na których nie można polegać trzymały w ręku klucz do naszych gospodarek – dodała.

Oceniła, że trzeba przejrzeć i skrócić nasze łańcuchy dostaw – zwłaszcza przy produkcji żywności energetyki, sektora cyfrowego i ochrony zdrowia, bo nie można pozwolić, „by kraje trzecie, na których nie można polegać, trzymały klucze do naszych gospodarek".





Meloni stwierdziła, że „musimy promować wysokie standardy społeczne”. – Musimy pobudzić nasze gospodarki i wierzę, że można to tylko zrobić poprzez uwolnienie naszej przedsiębiorczości od nadmiernych regulacji i nadmiernego opodatkowania – zaznaczyła.

Kryzys migracyjny

Włoska premier podkreśliła, że państwa UE muszą „znaleźć wspólne rozwiązanie dla ogromnego i pilnego wyzwania, jakim jest imigracja z krajów spoza Unii Europejskiej”. – Unia Europejska musi bronić swoich granic zewnętrznych i nie może zmuszać swoich obywateli do przyjmowania mas nielegalnych imigrantów. Nasza solidarność musi być zagwarantowana głównie wobec tych, którzy rzeczywiście uciekają przed wojnami i prześladowaniami – dodała Meloni w przemówieniu do uczestników szczytu konserwatystów w Warszawie.

Przypomniała, że Europa stale się starzeje, stoi przed problemami demograficznymi – „dlatego musimy pracować ciężej, chroniąc nasze rodziny”.

Przypomniała o rosnącej roli republikanów w Europie po jej zwycięstwie w wyborach we Włoszech. – To duża odpowiedzialność, mamy tego pełną świadomość. To wielka nadzieja na przyszłość, której nie chcemy zawieść – dodała.

– Drodzy przyjaciele, nie obawiajcie się stanąć w obronie wartości, które nas łączą, aby bronić naszej historii i tożsamości. Nie bójcie się być głosem zdrowego rozsądku, bronić wolności i dobrobytu wszystkich naszych krajów – przekonywała.





– Bądźcie pewni – przyszłość Europy będzie konserwatywna – zaznaczyła na koniec wystąpienia emitowanego w sobotę w Warszawie.