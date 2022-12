Bomby w niemieckich bankomatach. Rekordowa liczba ataków

Nigdy wcześniej w Niemczech nie wysadzono w powietrze tylu bankomatów, co w tym roku. Według informacji gazety „Welt am Sonntag” dotychczas w kraju doszło do około 450 takich ataków.

W poprzednich latach liczba wysadzonych bankomatów była mniejsza: w 2020 roku wyniosła 414, a w 2021 roku – 381 – podała niemiecka gazeta, powołując się na informacje uzyskane od uczestników konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych Niemiec (IMK), która do piątku odbywała się w Monachium.

Zamiast mieszanek gazowych przestępcy częściej sięgają po materiały wybuchowe, co oceniono jako nowe i niepokojące zjawisko. Ludzie przebywający w pobliżu miejsca przestępstwa są bardzo zagrożeni – podkreślił regionalny szef związku śledczych kryminalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii Oliver Huth.

Obecnie ataków w Niemczech dokonuje coraz więcej przestępców z Holandii, ponieważ w ich kraju wdrożono już szeroko zakrojone działania zapobiegające takim wybuchom – zauważyli uczestnicy konferencji. Ministrowie spraw wewnętrznych wezwali banki do większego zaangażowania w ochronę bankomatów.





