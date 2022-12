Ziobro o współpracy z PiS i premierem Morawieckim

Nasze kontakty z Prawem i Sprawiedliwością, myślę, że są nienajgorsze, natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednie środowisko premiera Mateusza Morawieckiego i kontakty z premierem – są niełatwe, przyznam szczerze – powiedział minister sprawiedliwości, prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Ziobro podkreślił, że wynika to z zasadniczego sporu w kontekście relacji Polski z Unią Europejską i sposobem prowadzenia unijnej polityki. Dopytany, czy chodzi tylko o to, odpowiedział: „Tak; to jest istota sporu”.

„Różnice są od dawna”

– Przypomnę, różnice między nami nie są znane od wczoraj, tylko pojawiły się one na kanwie tego, czy ustępować wobec żądań UE i czy przyniesie to pożądane dla Polski efekty. Pan premier wybrał drogę ustępstw, my uważaliśmy, że będzie to miało fatalne konsekwencje – powiedział.

Lider SP przypomniał, że minęły dwa lata od kiedy premier Morawiecki obiecywał, że Polska otrzyma wynegocjowane pieniądze z Funduszu Odbudowy. – Pan premier mówił, że pieniądze będą a szantażu nie będzie i co, jak jest? Nie ma pieniędzy – jest szantaż – ocenił.

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO „zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji” i że „Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy”.

Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Jednak wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali nadal w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

