Dziś ostatni dzień na bezpłatne sprawdzenie świateł w pojazdach

W sobotę po raz ostatni w tym roku kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić światła w swoich pojazdach w ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo” – poinformował Instytut Transportu Samochodowego oraz Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

W sobotę rozpocznie się czwarta i zarazem ostatnia w tym roku odsłona ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, która ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Tego dnia na ponad 1350 stacjach kontroli pojazdów w całym kraju kierowcy będą mieli możliwość darmowego sprawdzenia świateł pojazdów.





– Sprawne światła w pojeździe mają wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdem, jak i pozostałych uczestników ruchu, w szczególności pieszych. Pamiętajmy, aby sprawdzać ustawienie świateł, wymieniać przepalone żarówki, a także zadbać, aby wszystkie lampy i światła odblaskowe pojazdu były czyste – powiedział nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.





Dodał, że warto też wiedzieć, w jaki sposób wymienić żarówki we własnym aucie. – Nie każda policyjna kontrola w przypadku ich awarii musi zakończyć się mandatem karnym o ile potrafimy przywrócić pojazd do sprawności – powiedział. – Natomiast po samej wymianie tych elementów warto skorzystać z wizyty u specjalistów, gdyż w wielu samochodach samodzielnie nie będziemy w stanie idealnie skalibrować oświetlenia – dodał.





Przy okazji akcji policja zaapelowała do pieszych o korzystanie z elementów odblaskowych nie tylko tam, gdzie są one obowiązkowe. – Mogą one przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych wszędzie tam, gdzie kluczową rolę ma ich widoczność – powiedział.

Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że aż 98 proc. polskich kierowców doświadcza oślepiania przez inne samochody, a 40 proc. skarży się, że ich światła świecą za słabo. Analizy ITS wskazują również, że tylko ok. 30 procent pojazdów – spośród wszystkich poruszających się po drogach – ma prawidłowo lub zaledwie akceptowalnie ustawione światła.





– Problem jakości oświetlenia pojazdów jest szczególnie widoczny jesienią, gdy pogarsza się widoczność. Wówczas światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia. Prawidłowe działanie świateł jest uwarunkowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, właściwym ustawieniem ich wysokości, prawidłowym rozkładem granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła – powiedział rzecznik prasowy ITS Mikołaj Krupiński.





Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dekra Sp. z o.o., sieć stacji Seed Car Sp. z o.o., Firma Neptis S.A. – operator znanego wśród kierowców komunikatora Yanosik oraz firma Screen Network S.A.





Wykaz stacji można znaleźć na stronach poszczególnych jednostek policji oraz partnerów kampanii. Dodatkowo aplikacja Yanosik wskaże zainteresowanym najbliższą stację, na której można sprawdzić stan oświetlenia.