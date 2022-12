Mikołaj szuka oszczędności. Prezenty dla dzieci będą skromniejsze

61,4 proc. Polaków zamierza w tym roku zaoszczędzić na prezentach świątecznych dla swoich dzieci. Ponad połowa ankietowanych wskazała, że kupi upominki w promocjach, co trzeci poszuka tańszych zamienników, zaś 8,5 proc. rodziców postawi na produkty używane.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez platformę analityczno-badawczą UCE Research, z powodu wysokiej inflacji i pogarszającej się sytuacji gospodarczej, aż 61,4 proc. Polaków zamierza w tym roku zaoszczędzić na prezentach świątecznych dla swoich dzieci. Niespełna 29 proc. rodziców nie zamierza oszczędzać, natomiast 7 proc. ankietowanych nie potrafi się określić, z kolei 2,8 proc. badanych nie zamierza dawać żadnych podarunków.





Ponad połowa (54,5) respondentów, którzy zamierzają zaoszczędzić na prezentach świątecznych dla swoich dzieci wskazało, że zrobi to kupując upominki w promocjach. – W czasach wysokiej inflacji promocyjna strategia zakupowa nie powinna specjalnie nikogo dziwić, na podobnie postawione pytanie rok i dwa lata temu niecałe 30 proc Polaków tak odpowiedziało – wskazał współautor badania i ekspert rynku retailowego z Grupy SkipWish Maciej Tygielski.

Z badania wynika, że 42,6 proc. respondentów zaoszczędzi na prezentach dla swoich dzieci, przeznaczając na nie mniejszą kwotę pieniędzy niż rok temu. Co trzeci poszuka podarunków w tańszych kategoriach produktowych, a 26,8 proc. zmniejszy liczbę upominków. Dla niespełna 12 proc. pytanych sposobem na ograniczenie wydatków, będzie samodzielne przygotowanie prezentów), z kolei 8,5 proc. rodziców wskazało na opcję używanych produktów.





Kryzys zmusza do oszczędzania





– To jest dla mnie oczywiste, że w obecnej sytuacji Polacy będą chcieli wydać mniej pieniędzy niż np. rok temu, chociaż identyczne towary mocno zdrożały. Odpowiedzią na to będzie pewnie poszukiwanie prezentów w tańszych kategoriach – ocenił Tygielski.

Oszczędzać na prezentach dla swoich dzieci częściej zamierzają kobiety niż mężczyźni (64,6 proc. vs 57,8 proc.). Ponadto o oszczędzaniu mówią głównie osoby w wieku 23-35 lat (64,1 proc.), przeważnie są to mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (64,2 proc.) – wynika z badania.





Jak zaznaczył ekspert, matki zazwyczaj są dużo oszczędniejsze od ojców, one często zarządzają całym budżetem domowym, w tym także świątecznym. Potrafią robić zakupy w bardziej przemyślany sposób niż ich partnerzy. – Z kolei konsumenci w wieku 23-35 lat z reguły są na życiowym dorobku, np. spłacają kredyty, z tego może wynikać fakt, że zamierzają częściej niż inne grupy wiekowe oszczędzać na prezentach dla swoich dzieci – wskazał.



Nie wszyscy będą się ograniczać





Ekspert zwrócił uwagę, że z drugiej strony prawie 30 proc. ankietowanych nie zamierza oszczędzać na prezentach dla swoich pociech. – Wciąż panuje w społeczeństwie przekonanie, że na dzieciach się nie oszczędza, nawet jak jest ciężko. Tym bardziej nie wypada tego robić przed Świętami Bożego Narodzenia, które są tylko raz do roku.





– Część rodziców nadal ma zasobne portfele, więc nie musi oszczędzać – zaznaczył.





Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-27 listopada br. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research dla Grupy SkipWish na reprezentatywnej próbie 1065 dorosłych Polaków.