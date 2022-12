Tajemnice Twittera: Kto stał za wyciszeniem afery Huntera Bidena?

Właściciel Twittera, Elon Musk ujawnił w jaki sposób gigant technologiczny stłumił historię Huntera Bidena w ostatnich tygodniach wyborów prezydenckich w 2020 roku. Wielu komentatorów twierdzi, że wyciszenie skandalu Bidena-juniora pomogło ojcu wygrać rywalizację z Donaldem Trumpem.

Elon Musk przekazał swoje ustalenia dziennikarzowi Mattowi Taibbiemu, który opublikował story o tym, co wydarzyło się za kulisami prezydenckiej kampanii wyborczej z 2020 roku na Twitterze.





„Niektóre z pierwszych narzędzi do kontrolowania treści zostały zaprojektowane w celu zwalczania spamu i oszustów finansowych. Z czasem personel i kierownictwo Twittera znalezło dla nich coraz więcej zastosowań” – napisał Taibbi. „Do 2020 r. prośby o usunięcie tweetów o Bidenach były rutyną. Jeden dyrektor pisał do drugiego »Więcej do przejrzenia od zespołu Bidena«. Odpowiedź wracała: »Załatwione«.

Taibbi udostępnił zrzut ekranu z października 2020 roku zawierający linki do tweetów, które zespół Bidena rzekomo chciał usunąć.

„Obie strony miały dostęp do tych narzędzi. Na przykład w 2020 r. otrzymano i uszanowano prośby zarówno Białego Domu (administracji Trumpa – red.), jak i Bidena. Jednak… Ten system nie był zrównoważony” – napisał Taibbi. „Opierało się to na kontaktach. Ponieważ Twitter był i jest w przeważającej mierze obsługiwany przez ludzi o jednej orientacji politycznej, było więcej kanałów otwartych na lewicę (cóż: Demokratów) niż na prawicę” – podał dziennikarz.

Taibbi napisał, iż „nie ma dowodów”, że rząd federalny odegrał rolę w stłumieniu historii laptopa Huntera Bidena. Według dziennikarza „decyzja została podjęta na najwyższych szczeblach firmy, ale bez wiedzy dyrektora generalnego Jacka Dorseya”. Miała ją podjąć jakoby była już szefowa działu prawnego, Vijaya Gadde.





Nawet Demokrata uczulał przed Pierwszą Poprawką





Dziennikarz ujawnił też, że przedstawiciel Demokratów, Ro Khanna kontaktował się z Gadde w sprawie „reakcji na pomówienie” syna Joe Bidena. Taibbi zauważył, że to jedyny przedstawiciel tej partii, który był zaniepokojony działaniami firmy wskazując szefowej działu prawnego Twittera: „Wydaje się, że jest to naruszenie zasad Pierwszej Poprawki”.





„Mówię to jako totalny zwolennik Bidena i osoba przekonana, że nie zrobił nic złego. Ale teraz ta historia dotyczy bardziej cenzury niż stosunkowo nieszkodliwych maili i staje się to większą sprawą niż mogłaby być” – napisał wprost Khanna.





Według dziennikarza, Jack Dorsey, były dyrektor generalny Twittera, najwyraźniej nie był świadomy działań politycznych podejmowanych przez jego firmę w celu wyciszenia historii laptopa Huntera Bidena.

Elon Musk zapowiedział, że w sobotę będzie druga część „The Twitter Files”.