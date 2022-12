To będzie chłodna sobota z gołoledzią [PROGNOZA]

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niemal cała Europa w sobotę nadal pozostawać będzie w zasięgu rozległego wyżu znad Rosji, tylko południowy zachód będzie w zasięgu niżów. Będzie chłodno i deszczowo. IMGW ostrzegł wieczorem przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. Alerty obowiązują w dwunastu województwach zachodniej, południowej, wschodniej i centralnej Polski.

W sobotę w Polsce zachmurzenie będzie duże, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Na zachodzie i północy opady śniegu, przechodzące we wschodniej części kraju w deszcz ze śniegiem i lokalnie marznący deszcz powodujący gołoledź.





Rano na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -3 st. C na Suwalszczyźnie, około 1 st. C w centrum, do 4 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Wiatr nadal na ogół słaby, wschodni, jedynie nad morzem może być umiarkowany.





– Padać może wszystko, łącznie z opadami marznącymi, więc na drogach nadal ślisko i niebezpiecznie – powiedział Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW. – Choć na południu powinno być trochę cieplej, do 4 stopni na plusie. Nadal Suwalszczyzna będzie biegunem zimna – dodał synoptyk.





W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy także marznący deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.





Ciśnienie w stolicy w południe wyniesie 1015 hPa i będzie stabilne.