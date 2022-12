Kaczyński: Nasza przegrana w wyborach będzie początkiem bardzo złego okresu w dziejach [WIDEO]

Nasza przegrana w wyborach będzie początkiem bardzo trudnego i bardzo złego okresu w naszych dziejach. Musimy poświęcić wszystkie siły, by pokonać tych, którzy próbują przeciwstawić się naszemu wielkiemu projektowi – przekonywał prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji Partii Republikańskiej.

Kaczyński ocenił, że proponowanej przez Zjednoczoną Prawicę „wielkiej, pozytywnej zmianie” sprzeciwia się „mniejszość zainteresowana utrzymaniem tego, co było”.





– Ta sytuacja w Polsce ma jeszcze jeden, szczególny aspekt: mianowicie, owa mniejszość ma bardzo silne wsparcie ze strony państw, które są naszymi sojusznikami, ale, niestety, bardzo często wychodzą poza formułę, która jest do przyjęcia nawet w najbliższym sojuszu. Chcą co najmniej współdecydować, jeśli nie decydować o naszych wewnętrznych sprawach. Tego rodzaju postawa czyni nasze przedsięwzięcie jeszcze trudniejsze i musimy wykazać tutaj największą determinację – argumentował.





W opinii prezesa PiS Partia Republikańska to „ugrupowanie odwołujące się do polskiej tradycji, które chce służyć wspólnocie narodowej i mniejszym wspólnotom”. – To jest zobowiązanie, które dziś jest szczególnie aktualne. To słowo „służba” jest dziś szczególnie aktualne. I trzeba sobie jasno powiedzieć trudna służba, bo przed nami momenty, które będą decydować, czy droga, którą wybraliśmy będzie kontynuowana, czy też nastąpi załamanie – mówił Kaczyński.





Jak przekonywał, przegrana Zjednoczonej Prawicy w wyborach będzie „początkiem bardzo trudnego, bardzo złego, jeszcze jednego złego okresu w naszych dziejach”.





– Dlatego naszym zadaniem, któremu musimy poświęcić wszystkie siły i które musimy realizować wbrew wszystkiemu i często własnym kosztem, jest pokonanie tych, którzy próbują się temu wielkiemu projektowi przeciwstawić – oświadczył prezes PiS.

Obrona Władimira Putina





Według Kaczyńskiego „dzisiejsza Polska to obóz patriotyczny – to jesteśmy my – i obóz, o którym w żadnym razie nie można tego powiedzieć”. – Obrona Władimira Putina jest w dalszym ciągu aktualna dla naszych przeciwników – ocenił.





– Mieliśmy tego próbę choćby wczoraj, w chwili, gdy okazało się, że uchwalenie kilku zdań na temat zamachu smoleńskiego, tragedii smoleńskiej jest czymś nie do przyjęcia. A więc obrona Putina jest w dalszym ciągu aktualna dla naszych przeciwników – oświadczył Kaczyński. Według niego, to jest „taki syntetyczny obraz tego wszystkiego, co w naszym kraju się dzieje”.





– Stąd z jednej strony uzasadnione poczucie zagrożenia, ale z tego samego źródła musimy czerpać wielką energię, której nic nie zdoła się przeciwstawić – mówił.





Jak podkreślił, wierzy, że piątkowa konwencja Partii Republikańskiej „jest właśnie przejawem gromadzenia, przygotowywania, tego wielkiego wybuchu energii, który musi być cechą i, można powiedzieć, podstawą tego wszystkiego, co będziemy czynili w ciągu najbliższych miesięcy”. – Tak, by za rok móc powiedzieć: wykonaliśmy zadanie, obroniliśmy wielki projekt dla Polski, wielki projekt Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej polskich patriotów, wszystkich Polaków – powiedział.





– Chcę mocno podkreślić: to jest możliwe – możemy zwyciężyć, ale musimy, można powiedzieć, i to dotyczy nie tylko państwa, nie tylko Partii Republikańskiej, ale całego obozu — musimy na to ciężką pracą zasłużyć i wierzę, że zasłużymy – przekonywał Kaczyński.