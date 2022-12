Prywatny odrzutowiec Elvisa Presleya trafił na sprzedaż

Czerwono–srebrny Lockheed 1329 JetStar z pluszowymi, obrotowymi fotelami i drewnianą boazerią spoczywa obecnie na pustyni w Nowym Meksyku i jest – delikatnie mówiąc – nieco zdezelowany. Ale mimo to na pewno znajdą się chętni, by go kupić. Powód jest prosty – należał do Elvisa Presleya. Samolot zostanie wystawiony na licytację 15 stycznia 2023 roku.

„Król rock and rolla” kupił ten samolot w 1976 roku za 840 tys. dolarów, czyli ok. 3,75 mln zł. Ile wart jest dziś, tego nie wiadomo, bo ceny wywoławczej jeszcze nie podano. Na jej wysokość wpłynie pewnie fakt, że maszyna jest zdekompletowana –wymontowano z niego wszystkie 4 silniki i nieco urządzeń do pilotażu.

Czerwony dywan, kanapa i sześć pluszowych foteli





Samolot nadal jednak nosi znamiona dawnego szyku. Jego wnętrze obite jest oryginalną drewnianą boazerią oraz czerwoną, aksamitną tapicerką ze złotym wykończeniem. Jest też czerwony dywan, kanapa i sześć pluszowych foteli obrotowych. W szafce na multimedia nadal znajduje się telewizor (kineskopowy), odtwarzacz kaset audio oraz magnetowid VCR RCA. Kuchnia wyposażona jest zaś w kuchenkę mikrofalową i dozownik napojów marki Kenmore.

Jak podaje na stronie internetowej firma aukcyjna Mecum.com, czerwono–srebrny Lockheed 1329 JetStar jest jednym z kilku odrzutowców floty prywatnej floty Presleya. Dwa inne: Convair 880 o nazwie „Lisa Marie”, który był identyfikowany w przestrzeni powietrznej jako Hound Dog 1, oraz JetStar (Hound Dog 2), można obecnie podziwiać w należącej do Presleya posiadłości Graceland w Memphis.

Na stronie Mecum.com zaznaczono też, że w 1977 roku odrzutowiec trafił do firmy z Arabii Saudyjskiej. Później został przeniesiony do Roswell International Air Center (ROW) w Roswell w Nowym Meksyku, „gdzie był przechowywany przez dziesięciolecia i znajduje się do dziś”. W dołączonej do samolotu dokumentacji jest m.in. kopia Umowy Bezpieczeństwa Samolotu podpisana przez Elvisa Presleya.