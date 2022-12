Za oceanem głośno o skradzionym Polsce obrazie Kandinsky'ego sprzedanym przez Niemców

Największe amerykańskie media opisują bulwersującą sprzedaż na aukcji w Niemczech (za niemal 390 tys. Euro) akwareli Wassilego Kandinsky'ego „Kompozycja” – obrazu należącego do Polski, skąd skradziono go w 1984 roku. Informację podała międzynarodowa agencja Associated Press, a za nią m.in. portale agencji Bloomberg oraz telewizji ABC News.

Agencja podkreśliła, że polskie władze zapowiedziały już podjęcie środków prawnych. Przypomniano, że Polska aktywnie poszukuje wciąż dzieł skradzionych przez Niemców w trakcie okupacji kraju podczas II wojny światowej.

Skradziono w Warszawie, sprzedano w Berlinie

„Niemiecki dom aukcyjny zachował się jak paser” – napisano, cytując słowa polskiego ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasada RP w Berlinie informowały dom aukcyjny, że dzieło zostało skradzione z wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Protestowali też przeciwko wystawieniu go na aukcji.

Obraz Kandinsky'ego – napisano w tekście Associated Press – ma na odwrocie pieczątkę polskiego muzeum.

„W związku ze sprzedażą w niemieckim domu aukcyjnym Grisebach akwareli Wassilego Kandinsky'ego »Kompozycja«, skradzionej w 1984 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmie wszelkie możliwe kroki prawne w celu odzyskania dzieła. Jednocześnie resort kultury podkreśla, że transakcję przeprowadzoną świadomie przez dom aukcyjny Grisebach uważa za wysoce nieetyczną i stojącą w sprzeczności ze standardami, które powinny obowiązywać na międzynarodowym rynku dzieł sztuki” – napisano w oświadczeniu wydanym przez MKiDN po czwartkowej sprzedaży pracy.

Akwarela została odnaleziona przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku monitoringu zagranicznego rynku dzieł sztuki.

