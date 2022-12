Ewakuacja konsulatu ukraińskiego w Czechach. Podejrzana przesyłka

Ukraiński konsulat w Brnie został ewakuowany po otrzymaniu podejrzanej przesyłki – poinformował rzecznik lokalnej policji David Chaloupka. Na Twitterze policja poinformowała, że paczka jest podobna do tych przechwyconych w Hiszpanii. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy.

Przesyłka jest prześwietlana promieniami RTG. Paczka dotarła do konsulatu w piątek rano. Siedziba placówki i sąsiednie budynki, w tym przedszkole, zostały ewakuowane.





Policja na Twitterze zaapelowała do pracowników wszystkich placówek konsularnych w Czechach oraz firm, które produkują elementy uzbrojenia, o zachowanie maksymalnej czujności przy sprawdzaniu przychodzącej poczty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinni zadzwonić pod numer alarmowy policji.





W ostatnich dniach w Hiszpanii przesyłki zawierające materiał wybuchowy dotarły do co najmniej sześciu miejsc, w tym do ambasad USA i Ukrainy, hiszpańskiego ministerstwa obrony, koncernu zbrojeniowego i bazy wojskowej pod Madrytem. Przy otwarciu listu w ukraińskiej ambasadzie niegroźne obrażenia odniósł pracownik placówki.





Hiszpańska minister obrony Margarita Robles oświadczyła podczas wizyty w Odessie, że przesyłki z ładunkami wybuchowymi nie przestraszą władz Hiszpanii i nie skłonią ich do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy.