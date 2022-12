Kontrola zabawek na mikołajki. UOKiK: Ponad połowa z tablic manipulacyjnych wadliwa

Z 85 modeli zabawek skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionowano 20 proc. modeli zabawek dźwiękowych, 35 proc. zabawek pociskowych i 58 proc. tablic manipulacyjnych dla dzieci do trzech lat – wynika z komunikatu UOKiK.

„Dbamy o to, by zabawki, które trafiają do rąk najmłodszych konsumentów, były bezpieczne. Przez cały rok sprawdzamy je, weryfikujemy ich oznakowanie i certyfikaty bezpieczeństwa oraz badamy ich konstrukcję – wymiary, obecność małych części, poziom głośności; rwiemy, palimy, zgniatamy i zrzucamy z wysokości – innymi słowy, robimy ekstremalne próby ich używania” – przekazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie urzędu.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, na 51 modeli zabawek dźwiękowych zakwestionowano 10 z nich (20 proc.). W połowie przypadków stwierdzono zbyt dużą głośność, za małe części lub łatwy dostęp do wypełnienia zabawki. Kolejne pięć wad dostrzeżono w oznakowaniu w postaci braku instrukcji, sprzecznych ostrzeżeń lub błędnych oznaczeń producenta w deklaracji zgodności.

Wśród 20 zabawek pociskowych w siedmiu stwierdzono nieprawidłowości konstrukcyjne (35 proc.). UOKiK zakwestionował je pod kątem zbyt dużej siły rażenia pocisku, za małych części lub ostrych krawędzi i zakończeń.





„Spośród tablic manipulacyjnych zakwestionowano 8 na 14 modeli, z zastrzeżeniem, że pojedyncza zabawka mogła mieć więcej niż jedną niezgodność" – poinformował Urząd. W siedmiu przypadkach chodziło o za małe części, za długie linki, ostre krawędzie i zakończenia oraz zbyt dużą głośność.





W trzech przypadkach formalne zastrzeżenia dotyczyły nieprawidłowo wystawionej deklaracji zgodności, sprzecznych ostrzeżeń oraz braku instrukcji.

Niezgodności konstrukcyjne





W ocenie prezesa UOKiK na rynku dostępne jest coraz więcej grzechotek, szumiących pluszaków i podobnych zabawek dźwiękowych, które nie budzą zastrzeżeń. Dodał, że niezgodności konstrukcyjne w przypadku modeli pociskowych pozostają na niezmiennym poziomie i dotyczą przede wszystkim zabawek importowanych. „Po raz pierwszy przetestowaliśmy tablice manipulacyjne dla dzieci poniżej trzeciego roku życia i niestety, ponad połowa z nich była wadliwa” – stwierdził.

Urząd poinformował, że po zidentyfikowaniu nieprawidłowości przedsiębiorcy podejmowali działania naprawcze oraz informowali o nich konsumentów. Prezes UOKiK wszczął 13 postępowań administracyjnych o wycofanie produktów, a trzy wnioski są w trakcie analiz.

UOKiK poradził, że celem wybrania bezpiecznej zabawki należy: sprawdzić, czy ma znak CE; dostosować ją do wieku dziecka; uważać na małe części; sprawdzić, czy nie jest za głośna oraz czy nie ma ostrych krawędzi lub sztywnych, wystających elementów; zwrócić uwagę na solidność wykonania; przeczytać instrukcję i ostrzeżenia. „W razie zastrzeżeń co do bezpieczeństwa, istnieje możliwość zgłoszenia danego produktu do Inspekcji handlowej" – poinformował Urząd.