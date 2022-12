„Sekspodróże”, „k***a”. Senator PO obrażał byłą żonę w tytułach przelewów za alimenty

Od 2018 r. senator Platformy Obywatelskiej Robert Dowhan wysyłał byłej żonie alimenty na dzieci, w których tytułach zamiast „alimenty” wpisywał: „złodziej”, „k***a” czy „sekspodróże”, a także inne odniesienia do seksu. Kobieta uznała więc, że przelewane kwoty alimentami nie są i postanowiła... ściągnąć należne jej pieniądze przez komornika. Polityk zwrócił się do ministra sprawiedliwości z pytaniem, czy w przelewach koniecznie trzeba pisać „alimenty”. Jak się tłumaczy?

Bulwersujące zachowanie senatora PO opisuje gazetalubuska.pl. W tytułach przelewów Dowhana do byłej żony serwis wymienia także: „Złodziej zawsze będzie złodziejem a sz***a i k***a zawsze sz***ą i k***ą!!!” albo „wpłata dla zł-ja”, na „sex wakacje”, „sex wyjazdy”, „sex podróże”. Jak czytamy, pada również określenie „eskort” – oznaczające ekskluzywną dziewczynę do towarzystwa.

To nie były alimenty? Polityk pyta ministra

Ponieważ była żona uznała, że przelewane kwoty nie są alimentami, powstały zaległości w ich płaceniu. W styczniu 2022 r. sprawą zajął się komornik, ale Dowhan poszedł do sądu i ten egzekucję należności wstrzymał.

Już w kwietniu 2022 r. senator zwrócił się z kolei do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z pytaniem: czy stosowne wobec prawa jest egzekwowanie podwójnych alimentów tylko dlatego, że ktoś w tytule przelewu wpisał inną treść niż „alimenty”?

Wykorzystał „wolną rubrykę”

W rozmowie z gazetalubuska.pl polityk nazywany „złotym dzieckiem PO” tłumaczy, że jego zapytanie nie ma żadnego związku z jego osobistymi kłopotami. Przekonuje, że zrobił to jako parlamentarzysta, odpowiadając na „poważny problem społeczny”. Przyznał jednak, że sam przekonał się o tym, że jeśli nie wpisze się „alimenty”, może zrobić się... nieprzyjemnie.

Swoje skandaliczne wiadomości w tytułach przelewów tłumaczy z kolei emocjami, rozżaleniem i żalem.





A publicznie bronił praw kobiet





Jego zdaniem była żona wydawała pieniądze niezgodnie z ich przeznaczeniem; że nie pisał jako senator, a jako zraniony człowiek.





„Że jeżeli nie ma innego środka komunikacji pomiędzy stronami, wykorzystuje się właśnie rubrykę w przelewie. Że on nie miał innego sposobu, by to wykrzyczeć. Że to były chwile słabości. Skrajne emocje, za które przeprosił w sądzie” – czytamy.

Kobieta odpowiada i twierdzi, że choć od rozwodu z politykiem minęło osiem lat, nieustannie jest przez niego obrażana i poniżana, choć publicznie senator „dba o prawa kobiet”.





– Niektórzy ludzie, gdy się rozstają, są puszczani w skarpetkach. Ja początkowo wyszłam z tego małżeństwa nawet bez bielizny, którą mi były mąż schował… – twierdzi była żona Dowhana.





„Wstyd, panie”





Senator może pochwalić się pokaźnym majątkiem. W Lubuskiem jego nazwisko zna każdy – to były prezes klubu żużlowego Falubaz Zielona Góra. Dziś jest jedną z najbogatszych osób zasiadających w Senacie.





Wiąże się z tym także inna historia. „Wolną rubrykę” Dowhan wykorzystał także w oświadczeniu majątkowym za 2018 r., gdy na marginesie zwrócił się do aktora Tomasza Karolaka, żądając spłaty długu. „Wstyd, panie aktorze Karolak” – napisał odręcznie senator PO.





