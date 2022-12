Wyłączyła pacjentce respirator, bo denerwował ją dźwięk urządzenia

W Mannheim w zachodniej części Niemiec zatrzymano 72-letnią pacjentkę szpitala, która dwukrotnie wyłączyła respirator innej kobiety leczonej w tej samej placówce – poinformował brytyjski dziennik „Guardian”. Zatrzymana tłumaczyła, że denerwował ją dźwięk wydawany przed to urządzenie.

Gdy 72-latka po raz pierwszy wyłączyła respirator 79-letniej pacjentki, została powiadomiona przez personel medyczny, że jest to aparatura niezbędna do podtrzymywania funkcji życiowych. Mimo upomnienia zrobiła to po raz kolejny.

„Kobietę aresztowano i postawiono jej zarzut działania, które mogło doprowadzić do śmierci innej osoby” – oznajmiły policja i prokuratura w Mannheim.

Życiu 79-latki nie grozi niebezpieczeństwo, lecz wymaga ona stałej, intensywnej opieki. Wobec sprawczyni wszczęto postępowanie karne.