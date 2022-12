Zatrzymany przez CBA po powrocie z Kataru. Były kapitan SB i jego związki z PZPN

Andrzej P., prezes firmy powiązanej biznesowo z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne po wylądowaniu samolotu wracającego z Kataru – ustalił portal tvp.info. To kolejne zatrzymania osób związanych z PZPN. W przeszłości Andrzej P. pracował jako funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa PRL.

Jak opisywaliśmy na portalu tvp.info, Polski Związek Piłki Nożnej według prokuratury stracił milion złotych za sprawą m.in. Macieja S. (byłego sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej – red.), Jakuba T. (pełnomocnika OSTTAIR sp. z o.o., a zarazem członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej), Iwony T. (żony Jakuba T.) i Gabrieli M. (byłej prezes zarządu OSTTAIR sp. z o.o.).

Zatrzymania przeprowadzono w ubiegłym tygodniu na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej – więcej pisaliśmy w tym artykule.

Z ustaleń portalu tvp.info wynika, że w czwartek w tej samej sprawie zatrzymano Andrzeja P.

Biznesmen związany z piłkarską centralą





Biznesmen współpracujący z PZPN został zatrzymany na lotnisku, po tym jak wysiadł z samolotu wracającego z Kataru – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. W Katarze odbywają się mistrzostwa świata w piłce nożnej.





Nasze informacje potwierdza Centralne Biuro Antykorupcyjne. „Andrzej P. to kolejna osoba zatrzymana w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie” – przekazał w odpowiedzi na nasze pytanie Wydział Prasowy CBA.

W rozmowie z portalem tvp.info prok. Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej wskazuje, że to kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym wyrządzenia szkody PZPN w wysokości miliona złotych.





„Szara eminencja” – kim jest Andrzej P.?





– Zatrzymany to Andrzej P., pełniący funkcję prezesa zarządu Sportfive sp. z o.o., która to spółka następnie działała pod nazwą Lagardere Sports Poland sp. z o.o. Zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty – zaznacza prok. Borchólski. Dopiero po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego śledczy mają podjąć decyzję w sprawie ewentualnego wniosku o zastosowanie środków zapobiegawczych.





Jak opisywała „Gazeta Polska”, firmy P. zarabiały miliony złotych na współpracy z PZPN, a on sam uchodził za szarą eminencję związku. Z kolei w latach 1980-1990 „był pracownikiem Departamentu I MSW (wywiadu PRL), z czego ostatnie trzy lata służby spędził jako funkcjonariusz pod przykryciem w Wiedniu” – w tamtym okresie miał bezpośrednio rozpracowywać papieża Jana Pawła II, m.in. podczas jego wizyty w Austrii w czerwcu 1988 roku.





