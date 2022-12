Stworzono najmniejszy zdolny do ruchu organizm

Do najmniejszej syntetycznej bakterii naukowcy dodali zaledwie 7 białek, aby zaczęła się przemieszczać. Dokonanie pomoże nie tylko pomóc w badaniach ewolucji zdolności ruchu, ale także w konstrukcji mikrorobotów.

Każdy ruch w przyrodzie – od biegania, przez pływanie, po latanie – można wytłumaczyć ruchem pojedynczych komórek. Jednak, jak zwracają uwagę naukowcy z Osaka Metropolitan University, niewiele w zasadzie wiadomo na temat tego, jak zdolność do ruchu w przyrodzie powstawała.

Aby rzucić na to zagadnienie więcej światła, japońska grupa wprowadziła 7 białek, które pozwalają na ruch bakteriom Spiroplasma – do innej, syntetycznej bakterii syn3. Syn3 to sztucznie stworzony organizm zaprojektowany tak, aby mógł żyć z najmniejszym możliwym genomem.

Bakteria syn3





„Nasza pływająca bakteria syn3 może być określona jako najmniejsza mobilna forma życia ze zdolnością do samodzielnego poruszania się” – mówi prof. Makoto Miyata kierujący pracami opisanymi w periodyku „Science Advances”.









„Można się spodziewać, że wyniki tego badania pomogą w zrozumieniu ewolucji i pochodzenia zdolności ruchu komórek” – dodaje.

Po modyfikacji bakteria zmieniła swój kształt ze sferycznego w helisę i zaczęła się przemieszczać z pomocą spiralnego ruchu – podobnie jak Spiroplasma, od której pochodziły dodatkowe białka. Jak później pokazały dalsze eksperymenty, do ruchu potrzebne były tak naprawdę tylko dwa białka z dodanej siódemki.

Z dokonania biologów mogą skorzystać również inżynierowie, np. nanotechnolodzy.

„Badanie najmniejszej na świecie bakterii wyposażonej w aparat ruchu może pomóc w pracach nad ruchem naśladujących komórki mikrorobotów lub nad silniczkami opartymi na białkach” – stwierdza prof. Miyata.