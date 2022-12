Tysiące memów zalało sieć. Internauci bezlitośni dla Niemców

Niemcy, którzy byli wymieniani w gronie faworytów Mistrzostw Świata w Katarze, nie wyszli nawet z fazy grupowej i wracają do domu. Od kilkunastu godzin media społecznościowe pełne są związanych z tym memów. Nie brakuje słów wsparcia dla pogrążonych w smutku sąsiadów, ale także uszczypliwości czy aluzji do Donalda Tuska i pytań, czy sędziowie TSUE przywrócą Niemców do turnieju.

Niemcy zaczęli granie w Katarze od sensacyjnej porażki z Japonią. Później tylko zremisowali z Hiszpanią, a w czwartek wieczorem w bólach pokonali Kostarykę. To nie wystarczyło, by grać dalej. Prawdopodobnie już w piątek wylecą z Dohy.





Piłkarze Niemiec nie zdołali przejść fazy grupowej w drugich mistrzostwach świata z rzędu (wcześniejszy blamaż miał miejsce cztery lata temu w Rosji).









Co na to Polacy? Część współczuje i przyznaje, że momentami kadra Niemiec grała bardzo dobry futbol. Inni uszczypliwie podkreślają, że gdy sąsiedzi pakują walizki, nasza reprezentacja dalej jest w grze i przygotowuje się do pojedynku z Francją.





Co ciekawe, Niemcy dołączyli w czwartek do innych europejskich gigantów, którzy pożegnali się już z Katarem; w tym Duńczyków i Belgów.